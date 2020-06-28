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逐鹿梅花鹿園區開幕 在「嘉」就可體驗餵梅花鹿
嘉義縣番路鄉逐鹿部落梅花鹿園生態園區日前舉辦開幕儀式，預計將結合鄒族及梅花鹿元素，邀民眾體驗生態導覽、現場餵梅花鹿、彩繪DIY、在地農特產展售等，了解逐鹿部落的鄒族特色。
逐鹿社區合作社表示，梅花鹿生態園區未來經營方式以梅花鹿體驗遊程為主，農特產品展售為輔，與梅花鹿拍照、彩繪DIY等系列的活動吸引人氣，除了讓大家了解梅花鹿生態，還可以鄒族歌舞展演，及專業導覽人員講解，使大眾了解逐鹿部落在地的鄒族特色文化。
逐鹿社區合作社表示，鄒族人因88風災從山上原鄉遷居到現在的逐鹿部落，2016年時任逐鹿社區發展協會理事長莊莫俄提出梅花鹿復育計畫，並向阿里山國家風景區提出輔導需求，2017年著手飼養6隻幼鹿，去年底完成園區大致硬體設施，與阿管處共同擬定相關產官學合作管理模式等。
詳細活動資訊可上逐鹿社區合作社臉書查詢 https://www.facebook.com/poftongaveoveo/
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