影／南化芒果節夯 黃偉哲：催生「全糖市」芒果王大PK
2020台南國際芒果節南化場今在南化天后宮前舉行，台南市長黃偉哲到場代言，再度賣力促銷，表示將舉辦各區優質芒果PK賽，選拔「全糖市」的愛文王。
活動由南化國小太鼓表演揭開序曲，包括黃偉哲、農業局長謝耀清、立委郭國文、南化區長洪正國等人與會，並與各界貴賓DIY芒果黑糖剉冰，迅速炒熱氣氛。
黃偉哲致詞時表示，台南芒果優質，國內皆知，產量居全台之冠，但還要讓全世界都曉得，今年沒有歉收，價格也未下滑，產銷做得好，會再繼續推廣。
黃表示，未來市府將舉辦各區優質芒果PK賽，選拔「全糖市」的愛文王，讓價格穩定，農民收益更好。南化區農會總幹事溫進添也說，今年外銷愛文價格，每公斤收購價95至100元，行情還不錯。
南化區長洪正國說，今年芒果節包含接駁車行程，以及自由行行程，從認識芒果分級包裝、芒果乾烘焙到採芒果食農體驗，加上人文廟宇文化、地景風貌、烏山彌猴生態等，希望藉由產業活動，讓更多人發現南化之美。
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