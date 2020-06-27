正港台灣味！台菜師傅製作40年前傳統手路菜推觀光
中華美食交流協會、嘉義商圈文化促進協會與地方特色產業協會，透過嘉義市政府與林務局邀請，今晚在嘉義市北門驛辦理2020「好呷辦桌攏底嘉」活動，現場烹調10道40多年前的傳統「手路菜」，強調用「正港台灣味」，讓更多人認識台菜，並在端午連假吸引更多人到嘉義觀光。
嘉義商圈文化促進協會理事長劉慶宗表示，本次「辦桌」活動，強調傳統台灣美食風味傳承，尤其辦桌文化是台灣民間飲食重要一環，許多傳統手路菜，在一般喜宴越來越少見，這次特別由多名台菜廚師，準備10道老師傅拿手菜，結合當令食材、重現台灣古早味。
中華美食交流協會理事長郭宏徹表示，從事台菜料理已43年，去年曾在新竹舉辦一場台菜活動，推廣台灣手路菜，這次則是第一次由公部門邀請，本次活動有台灣廚神施建發，水蛙師張和錦，駱進漢師傅等18名老台菜師傅，帶著十多名年輕廚師共同料理。
他說，其中一道菜「布袋雞」，整隻雞必須去骨，雞肉外觀必須無破洞，再裝入類似佛跳牆八寶料，豬肚、海參、香菇等配料，將口封住，入油炸至金黃、出香氣，再上籠蒸1個半小時，上桌前要用雞湯汁勾芡調味淋雞身，肉鮮餡美，香氣十足。
郭宏徹說，台菜強調原汁原味，辛辣味少，手路菜要呈現廚師的調理、工法。現在看許多老台菜材料並不特別貴重，但在40、50年前一般家庭是吃不到的，唯有重要喜宴才有機會吃到。
懷舊古早味菜單有：龍蝦七味盤、桂花炒沙公、五柳白鯧魚、魷魚螺肉蒜、三鮮豬肝屯、八寶布袋雞、雙併手路菜、老油條河鰻、鮮蚵團圓蝦、龍髓燉四寶、桂圓米糕粥（甜湯）、紅豆餡芋棗（甜點）。
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