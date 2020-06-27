「老古貓妖奇譚」認識老街 台南新旅遊啟動

導覽是了解城市的傳統方式，隨著資訊環境的改變，實境遊戲逐漸成為旅遊新方式，台南社大結合文化人，藉由走讀、採訪、程式設計與故事文本發想，培訓在地民眾成為實境遊戲的設計者。第一條街是信義街，接著將擴及其他街道，讓更多遊客能以不同方式認識老街的文化、故事，旅遊新玩法已在啟動。

由台南社大主辦，台南公民智庫、台南塾、老古石渡、三知餘文化合辦的歷史街區實境遊戲培力工作坊，目前正進入實境遊戲的設計。信義街西側入口是國定古蹟兌悅門，完整呈現小城門的古意與優閒景致，老街中有個少為人知的鄉野奇譚「高溫與貓妖」故事，也成為實境遊戲重要元素。

台南社大研究員陳志軒說，歷史街區實境遊戲是從2018年就開始構思，在「如何讓一般人或孩童能夠進入街區」的構想下，實境遊戲「老古貓妖奇譚」誕生，玩家扮演失去記憶的孤魂野鬼，隨著一關一關降伏貓妖的過程，最後找回自己的記憶。

陳志軒強調，是希望利用實境遊戲的概念，來達到盤點街區歷史、將歷史元素與街區對話、培力街區居民，以及利用遊戲串連整條街區。「希望來到街區上的人，不單是為了某間咖啡廳或餐廳，而是利用遊戲這個媒介，好好認識這條街。」也希望將遊戲、歷史街區、民眾綁在一起，每個遊戲都是為每條街區量身打造。