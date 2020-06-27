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觀光人潮比新年多！林聰明：砂鍋魚頭賣完了 還是好多人

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
嘉義市檜意生活村人潮滿滿。記者卜敏正／攝影
嘉義市檜意生活村人潮滿滿。記者卜敏正／攝影

端午連續假期嘉義市湧入車潮與人潮，從檜意生活村到中山路、文化名店排隊人潮不斷，文化路到噴水圓環、中山路車潮擁擠，店家直言這幾天連假，是幾個月疫情後，返鄉觀光客回流、消費最高峰，林聰明砂鍋魚頭店更直言，「魚頭都賣完了」還是很多人。

「人潮比過年還多！」嘉義市林聰明砂鍋魚頭負責人林聰明說，從日環食開始嘉義市觀光人潮就回來了，端午連假這幾天每天入店前領號碼牌，已排到2000號，不少消費者下午5點先來領號，逛到7點多才能進店用餐。

他說，晚上8點魚頭都賣完了，只能跟消費者抱歉，但「沒魚頭了」仍有許多人排隊「吃口味」，喝魚湯、吃配菜，這看得出來，政府振興觀光政策的確帶動消費。

嘉義市檜意生活村及阿里山火車站「北門驛」，連接文化中心景點，一向是觀光客來嘉義市旅遊重點，疫情期間遊客驟減，許多店家直言「非假日幾乎沒遊客」，這個端午連假，周邊湧入許多家庭旅遊人潮，店家忙得相當開心說，「觀光客回來了！」

經營「奮起福」米餅的陳岱聲指出，檜意生活村遊客源，過去半數是遊覽車、半數是家庭、情侶出遊，今年端午連續假期，遊覽車客尚未出現，但返鄉遊子、觀光客數真的回來了，雖然沒有文化路「人擠人」的狀況，但已有以往約7成以上人潮。

嘉義市噴水圓環旁許多店家前大排長龍。記者卜敏正／攝影
嘉義市噴水圓環旁許多店家前大排長龍。記者卜敏正／攝影
嘉義市林聰明砂鍋魚頭店前人潮滿滿。圖／讀者提供
嘉義市林聰明砂鍋魚頭店前人潮滿滿。圖／讀者提供
嘉義市檜意生活村人潮滿滿。記者卜敏正／攝影
嘉義市檜意生活村人潮滿滿。記者卜敏正／攝影
嘉義市噴水圓環旁許多店家前大排長龍。記者卜敏正／攝影
嘉義市噴水圓環旁許多店家前大排長龍。記者卜敏正／攝影

嘉義 連假 疫情

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