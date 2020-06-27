端午節連假第3天 台南各大景點及交通比預期順暢

端午節連續假期第3天，台南市區各風景區、景點，及國道1號各交流道及聯外道路，交通流量不大，交通大致順暢。台南市警局交通大隊說，比預期中來的順暢許多。

永康警分局指出，轄區內中華路、中山南北路、中正南北路、永大路及復興路等五大路段，在重點時段均派員疏導，交通流量不大，交通順暢。另永康、大灣兩處交流道及周邊道路8時至晚間8時均派員疏導，整體交通尚屬順暢。

佳里警分局表示，轄區台17線、19線、台61線、市173線、市176線，交通順暢，行車速度正常。至於蕭壟文化園區、七股鹽山風景區、六孔遊客中心、南灣碼頭及黑面琵鷺賞鳥亭等，周邊交通順暢。

麻豆分局指出，台1線、台84線、台19甲線、市171線、173線、174線、176線、國1麻豆交流道及國3六甲交流道等，車流順暢。麻豆代天府、六甲赤山巖及下營上帝廟等周邊道路順暢。

歸仁分局也說，市道182線、台19甲、台1線、台39線等路段，交通順暢，國道1號仁德交流道、台86線東行車多但順暢，高鐵台南站周邊道路交通順暢。而奇美博物館及十鼓文化區，周邊道路車流順暢。