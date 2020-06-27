報復性旅遊！艷陽天照逛安平老街 帽子生意好起來
自新冠肺炎疫情以來，生意跌落谷底的台南市安平老街，隨著疫情解封，這次端午連假，人潮大增，因天氣炎熱，賣冷飲的生意普遍好，連賣帽子的也說，生意好多了。
林姓商家說，端午節連假從24日開始，可能第一天是端午節，有許多人家裡要拜拜，因此沒出來玩，老街人潮雖有增加，但不多。昨天就明顯增多，今天天氣雖更為炎熱，但中午起老街人潮又比昨天多，買氣也提高，買冷飲、吃小吃的人增多。
賣帽子的業者說，昨天有風且有雲，較為涼爽，今天雲量減少，明顯比昨天熱，不少遊客沒帶帽子出門，都來買帽子，是疫情以來，生意最好的1天。
賣冷飲的林姓業者說，明天是連假最後1天，許多人都要回工作地，人潮可能會減少，但這是正常現象；由這幾天連假來看，旅遊區回溫了。
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