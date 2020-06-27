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收假前朝天宮拜拜人潮多 雲林路況尚仍順暢
端午連假即將收假，許多人趕在收假前到各廟拜拜祈福，雲林縣北港朝天宮今天也是人滿滿，劍湖山世界人潮則也回流，前往游水消暑的人更多，儘管高速公路出現收假車潮，但雲林各地的交通尚仍順暢，尤其下午一場雨，遊客消暑，玩得更盡興。
四天連假即將結束，今天有不少人選擇提前回北部，使各地出現車潮，國道方面，雲林縣除了國道一中山高速路虎尾到西螺之間的北上車流稍大，有時走走停停，不過仍維持暢前進。其餘快速道路或公路行車情況良好。
第五區養護工程處交通管理及控制中心指出，兩天來包括劍湖山及國家濱海風景區車流稍大，但因事先規劃完整疏運措施，所以交通尚為順暢，目前尚有部分路段施工無法恢復，包括雲林縣口湖鄉「台61線青蚶橋改建工程」、北門「台17線五王大橋改善工程」等，行經該路段放慢車速並配合改道。阿里山「台18線70K+200明隧道復建工程」雖維持雙線雙向通行，仍有車道縮減將影響行車視距也請減速慢行。
北港朝天宮今天從上午的參拜人潮不斷，廟前大街人滿滿，遊客把握最後假期，選擇到廟參拜，期求工作順利平安，朝天宮說，四天來從早到晚的人很多，廟方仍維持防疫作為，消毒但不強制戴口罩，儘管天熱，但朝拜的人仍相當多。
劍湖山世界遊客人數也比疫情期間大幅成長，尤其推出水陸雙拼優惠，游水清暑的人潮也不少，鄰近古坑綠色隧道人潮大幅回流，到處熱滾滾。
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