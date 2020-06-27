聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／全蓮子「蓮膜帶心」健康吃法 遊客體驗：苦中帶甘
台南白河蓮花產業近年來面臨蓮子剝工出現斷層，成本高又找不到人，推廣蓮子不去心、不去膜的吃法，今天在國道3號東山服務區邀請中華醫事科大餐旅管理系推出白蓮子料理，並分時段提供3000份試吃，青農代表魏宗淇說，蓮子是苦中帶甘的滋味，帶殼不去心是退火，暨健康又能解決蓮鄉缺工問題。
白河農民說，全食蓮子蓮膜帶芯不僅可減少食材浪費、增加營養價值，也能降低蓮子的加工成本。以往為了美觀、賣相好，蓮子都會去殼、去膜、去心，但近年來農村人口老化，蓮子剝工愈來愈難找，政府正大力推廣全食料理，希望盡量保持食材的完整性，能夠吃得更健康。
中華醫事科大餐旅管理系專技助理教授黃裕文說，蓮子本來就是全株可食用，設計蓮藕粉大阪燒，蓮子芒果加莎莎醬，還有整顆蓮子煮起來後像是毛豆，還有蓮藕黃金泡茶等，蓮子的心、膜具有安神消暑散熱的功效，可以入菜入藥，事實上傳統的白河農家料理就是不去心、膜，苦就是特色，就像苦瓜，但吃後回甘，也更健康。
今天活動也安排副總統賴清德及台南市長黃偉哲、立委郭國文和賴惠員等人，體驗剝蓮子，從蓮蓬採摘後，使用鐵湯匙、小刀將蓮子挑出，再以手工刻出痕跡以去殼、脫膜，最後再用竹籤、尖狀物「去芯」，才能包裝上市，剝好一顆蓮子花了快10分鐘。
農民說，過程中還要注意不要破壞蓮子的外觀，完成後更得迅速冷藏，以免蓮子因氧化導致賣相不佳，而遭民眾「棄嫌」。平均約1.5到2小時才能挖好一台斤的蓮子。挖一台斤的工錢要130元，剝好的蓮子一台斤市價也才350元，光是人工成本就占了快3成，」，現在農村普遍缺工，就算價格開再高也請嘸人，都靠老農在苦撐。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言