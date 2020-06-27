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影／全蓮子「蓮膜帶心」健康吃法 遊客體驗：苦中帶甘

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
中華醫事科技大學餐旅管理系研發全蓮子創意食譜，提供遊客試吃。記者吳淑玲／攝影
中華醫事科技大學餐旅管理系研發全蓮子創意食譜，提供遊客試吃。記者吳淑玲／攝影

台南白河蓮花產業近年來面臨蓮子剝工出現斷層，成本高又找不到人，推廣蓮子不去心、不去膜的吃法，今天在國道3號東山服務區邀請中華醫事科大餐旅管理系推出白蓮子料理，並分時段提供3000份試吃，青農代表魏宗淇說，蓮子是苦中帶甘的滋味，帶殼不去心是退火，暨健康又能解決蓮鄉缺工問題。

白河農民說，全食蓮子蓮膜帶芯不僅可減少食材浪費、增加營養價值，也能降低蓮子的加工成本。以往為了美觀、賣相好，蓮子都會去殼、去膜、去心，但近年來農村人口老化，蓮子剝工愈來愈難找，政府正大力推廣全食料理，希望盡量保持食材的完整性，能夠吃得更健康。

中華醫事科大餐旅管理系專技助理教授黃裕文說，蓮子本來就是全株可食用，設計蓮藕粉大阪燒，蓮子芒果加莎莎醬，還有整顆蓮子煮起來後像是毛豆，還有蓮藕黃金泡茶等，蓮子的心、膜具有安神消暑散熱的功效，可以入菜入藥，事實上傳統的白河農家料理就是不去心、膜，苦就是特色，就像苦瓜，但吃後回甘，也更健康。

今天活動也安排副總統賴清德及台南市長黃偉哲、立委郭國文和賴惠員等人，體驗剝蓮子，從蓮蓬採摘後，使用鐵湯匙、小刀將蓮子挑出，再以手工刻出痕跡以去殼、脫膜，最後再用竹籤、尖狀物「去芯」，才能包裝上市，剝好一顆蓮子花了快10分鐘。

農民說，過程中還要注意不要破壞蓮子的外觀，完成後更得迅速冷藏，以免蓮子因氧化導致賣相不佳，而遭民眾「棄嫌」。平均約1.5到2小時才能挖好一台斤的蓮子。挖一台斤的工錢要130元，剝好的蓮子一台斤市價也才350元，光是人工成本就占了快3成，」，現在農村普遍缺工，就算價格開再高也請嘸人，都靠老農在苦撐。

台南市長黃偉哲（左）推銷全蓮子料理。記者吳淑玲／攝影
台南市長黃偉哲（左）推銷全蓮子料理。記者吳淑玲／攝影
台南蓮農說剝蓮子成本高，農村老化也面臨找不到工人。記者吳淑玲／攝影
台南蓮農說剝蓮子成本高，農村老化也面臨找不到工人。記者吳淑玲／攝影
遊客品嘗未剝殼的全蓮子。記者吳淑玲／攝影
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白河 農民

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