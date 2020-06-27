義竹鄉公所7月封閉市場 70年知名小吃豆菜麵店明熄燈

嘉義縣義竹鄉公所因公有零售市場老舊，安全堪慮，通知攤商本月底終止租約停止使用，7月1日封閉市場出入口，市場內經營70年、傳承二代的知名小吃「翁氏製麵」豆菜麵店，將在明天熄燈；端節連假許多遊子返鄉，特地前來品嘗回味這道家鄉小吃。

「這幾天生意特別好，比平日多一半」，豆菜麵店老闆翁瑞豐夫婦從早上開門營業，直到中午打烊，手沒停過，許多從外地返鄉客人，前來吃麵，希望老闆不要停業，以後回鄉吃不到家鄉味小吃，會有失落感；有客人說，如果公所強制封閉，需要他們，他們會回鄉聲援。

翁瑞豐說，他從父親手上接下麵店，明天停業是迫於無奈，希望公所不要那麼快封閉市場，如果不封閉，他會繼續開店，他和攤商自救會最近與鄉長黃阿家協商，不接受安置到第一市場，因為那裡攤位不適合，他們請求延緩封閉，但鄉長不答應，封閉市場勢在必行，他只好熄燈停業。

他表示，鄉長對外宣稱，市場只剩下2成攤商，事實上，市場屬「早市」，早上客人，多數攤商只在上午營業，鄉長下午來市場看，攤商少冷清，目前市場還有10多名攤商，7月1日封閉，他們會表達抗議。