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高溫炎熱 故宮南院新設室外噴水池成為兒童戲水樂園
高溫炎熱天氣，到嘉義縣故宮南院參觀文物，有冷氣吹避暑清涼，室外新設多項兒童設施，其中「飛白泉」噴水池，有汲水器讓兒童打水，還有噴泉及小水池，兒童全身淋濕透，玩水玩得開心，家長看得清涼。
「好驚喜喔！故宮南院有玩水的兒童設施」，許多家長端節連假，帶孩子進故宮南院，孩子不喜歡看文物，室內有兒創中心，室外有多項兒童設施，烈日下，小朋友看到小水池、噴泉、汲水器，馬上衝入水池，打水仗。
故宮南院室內外兒童設施都是免費使用，室外設施有「紅魔毯」大溜滑梯，「飛白泉」噴水池，「白螺沙灣」沙坑等，為嘉義增添遛小孩新去處，天熱，大溜滑梯及沙坑少人使用。
室內兒童創意中心，以探索亞洲文化多元性為主題，適合5至12歲學童學習空間，設有亞洲環型劇場、織品、茶文化和特展區等，並以多媒體互動裝置、DIY操作、遊戲體驗等方式激發兒童學習，吸引大批家長帶孩子玩樂。
另，故宮南院對面一家以家庭親子為主題的新飯店「棒棒積木飯店」，以及飯店附設大型室內遊樂場「棒棒鯨奇樂園」，開放試營運，樂園共2層樓2100坪，一樓規畫鯨奇樂園，二樓餐廳，端節連假吸引大批親子玩樂體驗。
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