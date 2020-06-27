高溫炎熱 故宮南院新設室外噴水池成為兒童戲水樂園

高溫炎熱天氣，到嘉義縣故宮南院參觀文物，有冷氣吹避暑清涼，室外新設多項兒童設施，其中「飛白泉」噴水池，有汲水器讓兒童打水，還有噴泉及小水池，兒童全身淋濕透，玩水玩得開心，家長看得清涼。

「好驚喜喔！故宮南院有玩水的兒童設施」，許多家長端節連假，帶孩子進故宮南院，孩子不喜歡看文物，室內有兒創中心，室外有多項兒童設施，烈日下，小朋友看到小水池、噴泉、汲水器，馬上衝入水池，打水仗。

故宮南院室內外兒童設施都是免費使用，室外設施有「紅魔毯」大溜滑梯，「飛白泉」噴水池，「白螺沙灣」沙坑等，為嘉義增添遛小孩新去處，天熱，大溜滑梯及沙坑少人使用。

室內兒童創意中心，以探索亞洲文化多元性為主題，適合5至12歲學童學習空間，設有亞洲環型劇場、織品、茶文化和特展區等，並以多媒體互動裝置、DIY操作、遊戲體驗等方式激發兒童學習，吸引大批家長帶孩子玩樂。