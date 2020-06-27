守護海洋生態愛家園 20多名親子頂烈日好美里淨灘
端午節連假許多民眾出遊，嘉義縣生態保育協會號召20多名親子犧牲假期，上午頂著高溫炎熱，在布袋鎮好美里沙灘淨灘，這項3個月一次的淨灘守護海洋持續2年多，共清出垃圾量約1200多公斤，以蚵棚廢棄物最多；志工高溫炎熱淨灘，汗流浹背，但大家能夠守護海洋愛家園，都感到很有意義。
好美里是嘉義縣少有的沙灘，長期遭垃圾汙染，前陣子發現多隻鯨豚死在沙灘上，引發外界關切海洋生態，生態保育協會展開淨灘，進行海洋垃圾調查研究，記錄垃圾量與種類，分析處理，盼能減少海洋垃圾汙染環境。
生態保育協會總幹事蘇銀添帶領大家淨灘，志工自動自發，自備工具茶水參與，天氣炎熱，親子約20人參加，一上午清出垃圾重量約1200多公斤，以蚵棚廢棄物最多，約佔75%，其他廢棄物約佔25%，以沙灘機動車輛載運，環保局回收車配合清運 。
蘇銀添指出，好美里沙灘廢棄物大多是廢蚵棚的竹材及保麗龍浮具，其實竹材可回收再利用，浮具可使用再生材質。縣府農業處漁業科說，縣轄浮筏式蚵棚浮具7成是再生壓縮泡棉，3成保麗龍。
近年有較多養殖業改用再生壓縮泡棉，保麗龍外層包覆不織布及塑膠板，可避免碎裂汙染；再生壓縮泡棉較保麗龍便宜，但因保麗龍浮力好，重量輕易搬運，仍有業者習慣使用，縣府辦理蚵棚、浮具回收，減少海洋汙染。
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