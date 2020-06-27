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40多年前花板雕刻師月薪4萬多 現在全台只剩他1家

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
陳佐民受邀到嘉義市文化局，開設「欄間雕刻木作傳習工作坊」，為嘉義培育鑿花人才。記者卜敏正／攝影
陳佐民受邀到嘉義市文化局，開設「欄間雕刻木作傳習工作坊」，為嘉義培育鑿花人才。記者卜敏正／攝影

嘉義市花板雕刻藝師陳佐民，投入花板雕刻長達40多年，花板雕刻工藝精巧、具層次與立體感，廣受日本人喜愛，還曾和年輕設計師合作，將雕刻、燈飾結合，營造作品更豐富變化，近年花板雕刻逐漸沒落，他受邀到嘉義市文化局，開設「欄間雕刻木作傳習工作坊」，為嘉義培育鑿花人才。

嘉義市昔日為阿里山林場木材集散地，擁有「林業之都」美譽，木雕師人力充足，欄間木雕（俗稱花板）產業興盛，但受現代建築影響，木雕師式微，今僅剩陳佐民仍持續經營欄間鑿花工廠，傳承花板雕刻。

63歲陳佐民表示，國中畢業後考量家中經濟因素，半工半讀汽修科，之後透過學校建教合作，選擇自己有興趣的木工，被安排至花板工廠，歷經三年出師，就此打下花板雕刻技藝基礎。

陳佐民說，花板雕刻裝飾於日本和室建築，40多年前盛行時嘉義市有10多家工廠，專業藝師1個月薪水4萬多元，當時1棟別墅約40萬，可見薪資優渥，近10多年因為日本經濟不振，加上311大地震後洋式建築興盛，花板雕刻逐漸沒落、工藝師越來越少，至今只剩他一家花板雕刻工廠。

他說，工作必須和日本貿易商接洽訂單，他勤奮學日語，順利取得級數最高的「日本語能力認定1級證書」，加上自學繪畫、有能力設計花板圖稿，不僅能完整構思花板雕刻，也能說明創作意旨，作品受到花板業界肯定。

陳佐民指著室內大型屏風「君子道」說，作品費時半年才完工，靈感來自社會新聞事件，認為現代社會暴戾之氣過多、祥和之氣太少，期許透過作品，盼進出此門者以君子之道相待，也向社會傳遞正能量。

嘉義市文化局表示，此次工作坊教學內容以欄間木雕為主題，陳佐民不僅傳授基礎知識，包含木料選材、各類雕刻工法及藝品賞析等，同時帶領學員動手實作，一起探索傳統工藝的獨特與精巧。

陳佐民說，花板雕刻裝飾於日本和室建築，期許透過作品，向社會傳遞正能量。記者卜敏正／攝影
陳佐民說，花板雕刻裝飾於日本和室建築，期許透過作品，向社會傳遞正能量。記者卜敏正／攝影
陳佐民說，花板雕刻裝飾於日本和室建築，期許透過作品，向社會傳遞正能量。記者卜敏正／攝影
陳佐民說，花板雕刻裝飾於日本和室建築，期許透過作品，向社會傳遞正能量。記者卜敏正／攝影
陳佐民受邀到嘉義市文化局，開設「欄間雕刻木作傳習工作坊」，為嘉義培育鑿花人才。記者卜敏正／攝影
陳佐民受邀到嘉義市文化局，開設「欄間雕刻木作傳習工作坊」，為嘉義培育鑿花人才。記者卜敏正／攝影

日本經濟 嘉義

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