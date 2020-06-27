麥寮鄉打造現代化大灣集會所 村民歡欣擁有共同的家

「沒土地又沒經費」雲林縣麥寮鄉大灣社區居民多年來期盼擁有一座完善的集會會館，作為老人共餐的休閒園區，但始終無法如願，麥寮鄉公所幾經奔走，終能向國有財產署取得土地，讓這座現代化的集會中心得以開工，村民以無比愉悅心情舉辦盛大的動土儀式，期待明年四月完工就可有一座屬於全村共同的家。

麥寮鄉公所興華村大灣社區集會所開工動土典禮，村民動員有如辦喜事忙裡忙出，並恭迎當地神明舉辦祈福祭儀，祈求工程圓滿順利，比一般工程開工來得熱鬧。

興華村長蔡明宏說，大灣社區是興華村重要聚落，卻一直缺乏公共空間供村民集會休閒，連開個村民大會或設立關懷據點，都沒有合適場所，很不方便，3年前就一再提議建造大灣集會中心；起碼遇上風雨災害時，也有一個可供村民緊急收容避難地方，大家很期則能擁有這座多功能的場所。

鄉長蔡長昆也細說爭取集會所的歷程，他說，大灣集會所106年5月開始規劃，但因一直找不到適合的鄉有地可供使用，不是太遠就是太小，因而鄉公所以兩百多萬元，積極向國有財產署申請有償撥用麥寮鄉興忠段土地作為預定地，獲國財署首肯，讓計畫得以持續推行。

蔡長昆說，在取得土地後辦理分割及撥用，延聘建築師張文欽設計監造，集會中心面積931.37平方公尺、將以約近千萬元打造現代化建築，除集會館也有長青共餐區，更有健身房可供運動休閒。