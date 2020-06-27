陳時中來嘉縣戴手工竹編帽 時中帽爆紅每頂3千元熱賣

人氣高的「鋼鐵部長」衛福部長陳時中，5、6日到嘉義縣一天半觀光振興之旅，縣長翁章梁為行銷溪口鄉天赦庄傳統的竹編技藝，請社區準備純手工竹編天赦帽，送陳時中戴，取名「時中帽」，經陳時中代言宣傳，打響「時中帽」，崙尾天赦竹編發展協會至今接到數十頂訂單。

用桂竹手工編製的「時中帽」，每頂要價3千元，許多人聽到直呼「好貴」，為何竹編帽要賣3千高價？天赦竹編發展協會總幹事蔡世緯說，「時中帽」手工製作，費工費時，一頂時中帽須花費竹藝師傅至少1天的時間編織製作。

天赦手編竹藝是溪口鄉特有傳統工藝，也是嘉義縣重要的文化資產。「時中帽」以「雙輪口編」與「人口編」兩種編製法手編製成，製作技藝耗工又費時。

早期農村與竹器有濃厚感情，舉凡竹簍、竹籃、竹椅、甚至竹管仔厝，都是用竹子做的，在5、60年代天赦聚落幾乎家家戶戶從事竹業，竹編業興盛，號稱「竹簍王國」，隨著工業化時代演進，竹製生活用品大多被塑膠加工品取，竹編產業式微。

天赦部落從事竹業有百年歷史，蔡世緯的祖父就是以蓋竹管仔厝為業，天赦庄的「天赦」由地理師取名」，代表平安意思；竹藝師傅巧手，透過「剖、燒、折、編、綁」等繁複工序，將桂竹加工成各種不同粗細、細編，或交叉混用的生活及裝飾器物，在熊熊烈火上烤竹工夫，堪稱絕活。