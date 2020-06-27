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家鄉產業自己救 白河青農國道東山服務區行銷國產蓮子

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市白河區青農合力在國道3號東山服務區廣場舉辦「白河青農讚出來」國產蓮子推廣活動，巨大的龍舟上面滿載蓮蓬，吸引遊客目光。圖／魏宗淇提供
台南市白河區青農合力在國道3號東山服務區廣場舉辦「白河青農讚出來」國產蓮子推廣活動，巨大的龍舟上面滿載蓮蓬，吸引遊客目光。圖／魏宗淇提供

國道3號東山服務區廣場今天有一場由白河青農自發舉辦的「白河青農讚出來」2020青年農民蓮子季推廣活動熱鬧登場。主辦人之一魏宗淇表示，副總統賴清德和台南市長黃偉哲也將出席為青農們打氣，呼籲國民多多支持臺灣本地優良農產品，也很肯定大家團結一致的用心與努力。

應景端午佳節，南仁湖企業為活動安排一艘龍舟，青農們將龍舟內裝滿蓮蓬，象徵蓮農滿載大豐收，也吸引不少民眾爭相圍觀、拍照。目前在南仁湖企業有上架販售農產的蓮農共有13位，利用國道服務區販售除了提供農友一個寬廣的銷售通路之外，民眾也可在旅途的中繼站直接向農夫購買到在地出產的新鮮優質農產，不用擔心買到混充進口蓮子的假貨。

魏宗淇、楊家銘、劉德正及吳正雄等四名青農為號召，青農代表魏宗淇表示，繼5月蓮花盛開之後，6-7月迎來蓮子產季，為了行銷白河在地生產的蓮子，將白河蓮子的獨特風味與特色優點介紹給全國各地的民眾，同時促進蓮花產業發展，並凝聚青年返鄉動力，便有了此一構想。

隨著農村人口老化與外移，為了解決找不到剝工與蓮子價格因人力成本逐年上漲問題，也積極設法向大家推廣全食蓮子蓮膜帶芯的觀念。因此聯合白河區轄內的青農們，配合白河蓮花節系列活動，推出這場「白河青農讚出來」2020青年農民蓮子季推廣活動，也有別於以往的行銷方式，利用連假期間在國道服務區舉辦，更能深入客群並向各地遊客廣為宣傳。

魏宗淇説，白河出產的蓮子因為獨特的地理環境，吃起來口感鬆綿且帶有一股清香，只有品嚐過純正白河蓮子的人才能明瞭白河蓮子與一般進口蓮子的差異性及價值，而實際體驗過蓮子收成、加工過程的人，才會知道每顆蓮子是多麼得來不易、人力成本是如此的高。

青農們表示，希望透過今日的活動讓民眾了解到白河蓮子的好，避免與進口蓮子低價競爭，協助本地蓮農，期待透過蓮產業的推廣，能夠促進白河的觀光及經濟發展，並增加青年回鄉意願。

今天在服務區廣場上，有青農市集的展售會，現場提供農民與農產品的詳細介紹及剝蓮子DIY活動，民眾才知道原來蓮子採摘下來後，還須經過脫粒、劃痕、去殼、脫膜、通心等各個階段，才是在料理中所見到的樣子，真的是粒粒皆辛苦。

中華醫事科技大學師生們也在進行創意料理教學，提供在家就能做的蓮子料理菜單，簡單又美味，今天分時段也有提供總計3000份的試吃活動。

白河 青農 青年

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