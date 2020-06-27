快訊

偷看用戶剪貼簿！iOS 14意外揭抖音、臉書侵害隱私疑慮

歐盟7月1日重開邊境！美台未列入清單 中國列有條件接受

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情解封嘉義縣觀光漁筏再出發 海上賞遊外傘頂洲熱門

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
疫情解封，端節連假吸引許多遊客到東石漁港，搭觀光漁筏到移動國土外傘頂洲旅遊，體驗豐富的海洋生態。圖／陳進明提供
疫情解封，端節連假吸引許多遊客到東石漁港，搭觀光漁筏到移動國土外傘頂洲旅遊，體驗豐富的海洋生態。圖／陳進明提供

新冠肺炎疫情衝擊，嘉義縣沿海東石鄉及布袋鎮19艘觀光漁筏幾乎停擺，業者生計困難，獲觀光局紓困，對業者有如及時雨；隨著疫情解封，端節連假吸引許多遊客到東石漁港，每天約千人搭觀光漁筏到移動國土外傘頂洲旅遊，體驗多元豐富的海洋生態。

觀光漁筏業組成嘉縣海上旅遊觀光發展協會，協會總幹事陳進明說，往年此時是外傘頂洲旅遊旺季，疫情期間，觀光漁筏等嘸人，業者苦撐待變，迎接疫情解封，已有7至8艘觀光漁筏重新載客出海，每艘載客50人，海上觀光恢復大半。

「搭觀光漁筏吹海風，嘗海鮮蚵仔，赤腳登外傘頂洲，很棒！」遊客說，海風徐徐，海上一座座蚵架羅列，登上外傘頂洲生態尋寶，沙洲處處驚喜，有和尚蟹，還可挖蛤仔、玩水，又可以體驗生態。

陳進明說，「來這裡玩，可以玩沙、挖蛤仔，探索海洋、沙洲，不只是生態之旅，船家在船上準備特產蚵仔美食，讓遊客飽餐一頓」；縣府下個月在東石漁人碼頭舉辦「海之夏」活動，預料將吸引大批遊客登觀光漁筏海上觀光。

觀光漁筏業受疫情衝擊生計困難，經聯合報報導引起回響，議員林緗亭奔走，立委蔡易餘在立法院召集觀光局、漁業署及觀光漁筏業協調，比照非固定航班小船遊艇紓困，漁筏以船長18公尺為標準，未滿18公尺每船每月2萬元；18公尺以上每月3萬元，補助3個月。

疫情解封，端節連假吸引許多遊客到東石漁港，搭觀光漁筏到移動國土外傘頂洲旅遊，體驗豐富的海洋生態。圖／陳進明提供
疫情解封，端節連假吸引許多遊客到東石漁港，搭觀光漁筏到移動國土外傘頂洲旅遊，體驗豐富的海洋生態。圖／陳進明提供
疫情解封，端節連假吸引許多遊客到東石漁港，搭觀光漁筏到移動國土外傘頂洲旅遊，體驗豐富的海洋生態。圖／陳進明提供
疫情解封，端節連假吸引許多遊客到東石漁港，搭觀光漁筏到移動國土外傘頂洲旅遊，體驗豐富的海洋生態。圖／陳進明提供

疫情 外傘頂洲 東石

延伸閱讀

唐榮、燁聯 下周估開漲盤

安控廠 保守看Q3景氣

美國新肺單日新增確診再創新高 多州暫緩解封

高溫上課難受 嘉義縣高國中小教室冷氣年底前安裝

相關新聞

陳時中來嘉縣戴手工竹編帽 時中帽爆紅每頂3千元熱賣

人氣高的「鋼鐵部長」衛福部長陳時中，5、6日到嘉義縣一天半觀光振興之旅，縣長翁章梁為行銷溪口鄉天赦庄傳統的竹編技藝，請社...

台南正式教師缺額愈來愈少 老師：想考上比登天難

目前進入教師甄試考季，但教師缺額愈來愈少，想考上正式老師愈來愈難，有老師形容比登天還難。台南教育產業工會建議最好的方式是...

疫情解封嘉義縣觀光漁筏再出發 海上賞遊外傘頂洲熱門

新冠肺炎疫情衝擊，嘉義縣沿海東石鄉及布袋鎮19艘觀光漁筏幾乎停擺，業者生計困難，獲觀光局紓困，對業者有如及時雨；隨著疫情...

家鄉產業自己救 白河青農國道東山服務區行銷國產蓮子

國道3號東山服務區廣場今天有一場由白河區青農自發舉辦的「白河青農讚出來」2020青年農民蓮子季推廣活動熱鬧登場。主辦人之...

虎尾溪新橋命名票選 「雲禾大橋」獲最高票

橫跨雲林縣二崙鄉及虎尾鎮的新虎尾溪景觀大橋完工，縣府公開在網路票選，為新橋許一個美名，經12天網路票選結果出爐，「雲禾大...

周末好去處／上山避暑遠離塵囂 獨「嘉」玩美遊程

終於等到疫情解封，不少人會利用放假遠離塵囂，暫別都市水泥叢林，想接觸大自然又可避開暑熱，阿里山沿線部落是個不錯的選擇。

台南芒果節 名字有「愛、文、芒、果」免費入場

「2020臺南國際芒果節」昨在走馬瀨農場開幕，連續3個周休假日將陸續在楠西、南化、玉井、大內、官田、左鎮等芒果主要產區舉...

坦布蘇病毒入侵 防人禽共通台南要全面監測蛋鴨場病毒

立委賴惠員、台南市議員沈家鳳今天收到蛋鴨業者陳情，指造成蛋鴨大量死亡的「坦布蘇病毒」已侵台，要求政府正視。賴惠員、沈家鳳...

台南國華、正興商圈湧人潮 商家笑了！

今天是端午連假第2天，台南市區國華街周遭商圈、安平老街及赤崁樓等經典都湧人潮，在國華街賣青草茶的業者說，今天人潮比昨天好...

黃偉哲的冰單 台南景區清涼消暑攻略

最近各地炎熱，屢屢創下高溫紀錄，不過，豔陽擋不不住大家吃冰消暑、出外散心的行動。台南市長黃偉哲也在臉書推出「熱情芒果季，...

芒果今年質量俱佳 台南農改場建議民眾自製芒果大餐

芒果進入盛產期，台南區農業改良場表示，芒果今年品質佳價格便宜，端午連假許多民眾因高溫減少外出，建議在家動手自製美味的芒果...

台南神秘「赤崁魁星餅」現蹤 逢考必中、一試成名！

南市文化局表示，適逢考季即將到來，為宣傳古蹟並配合市場需求，推出最新台南古蹟限定的「赤崁魁星餅」，包裝呈現魁星踢斗、手持...

熱門新聞

影／報復性旅遊武嶺擠成菜市場 合歡山公路塞成停車場

台東火車站想搭小黃到長濱 車資天價5千元？ 引熱議！

連假2萬遊客湧入澎湖 摩西分海滿滿人潮

花蓮到處都是人 砂婆礑溪戲水塞車陣拜託「別再進來」

台南正式教師缺額愈來愈少 老師：想考上比登天難

台劇一姊楊謹華母校育達高職 真的差點改名叫哈佛、康橋

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。