疫情解封嘉義縣觀光漁筏再出發 海上賞遊外傘頂洲熱門

新冠肺炎疫情衝擊，嘉義縣沿海東石鄉及布袋鎮19艘觀光漁筏幾乎停擺，業者生計困難，獲觀光局紓困，對業者有如及時雨；隨著疫情解封，端節連假吸引許多遊客到東石漁港，每天約千人搭觀光漁筏到移動國土外傘頂洲旅遊，體驗多元豐富的海洋生態。

觀光漁筏業組成嘉縣海上旅遊觀光發展協會，協會總幹事陳進明說，往年此時是外傘頂洲旅遊旺季，疫情期間，觀光漁筏等嘸人，業者苦撐待變，迎接疫情解封，已有7至8艘觀光漁筏重新載客出海，每艘載客50人，海上觀光恢復大半。

「搭觀光漁筏吹海風，嘗海鮮蚵仔，赤腳登外傘頂洲，很棒！」遊客說，海風徐徐，海上一座座蚵架羅列，登上外傘頂洲生態尋寶，沙洲處處驚喜，有和尚蟹，還可挖蛤仔、玩水，又可以體驗生態。

陳進明說，「來這裡玩，可以玩沙、挖蛤仔，探索海洋、沙洲，不只是生態之旅，船家在船上準備特產蚵仔美食，讓遊客飽餐一頓」；縣府下個月在東石漁人碼頭舉辦「海之夏」活動，預料將吸引大批遊客登觀光漁筏海上觀光。