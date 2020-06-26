正式教師缺額愈來愈少 老師：想考上比登天難

目前進入教師甄試考季，但教師缺額愈來愈少，想考上正式老師愈來愈難，有老師形容比登天還難。台南教育產業工會建議最好的方式是降低管控名額，增加老師缺額，因幼兒園沒少子化問題，應從增加幼兒園老師缺額開始。南市教育局表示，市長已同意，幼兒園每年至少增加10名缺額。

目前擔任全教總理事長的台南市教育產業工會理事長侯俊良說，每年看到許多流浪教師南北奔波參加各縣市的教師甄試，除了為這些教師加油，也希望少一點管控、多增加正式老師名額，讓更多代理老師能錄取正式老師，使生活、工作更有保障。

侯俊良說，台南公立幼兒園很搶手，多數都要抽籤才能如願就讀，因此沒有少子化的問題，但幼兒園員額管控最高，超過20%，反觀國中小是8%以下，造成幼兒園代理老師多。因此，應先從幼兒園降低員額管控比率，增加正式老師缺額。

台南市教育局長鄭新輝表示，幼兒園師資有正式教師、教保員、代理老師，為了提升幼兒園師資，市長已指示每年將10名代理教師調為正式缺額，另也積極爭取幼兒園公共化，若增班也會增加人力。

教育局表示，每年都會盤點教保員、正式教師的供需比例，然後就代理老師要調為正式老師的缺額，分階段逐年逐步達成，徹底改善問題，也提升幼兒園的師資。