台南國華、正興商圈湧人潮 商家笑了！

今天是端午連假第2天，台南市區國華街周遭商圈、安平老街及赤崁樓等經典都湧人潮，在國華街賣青草茶的業者說，今天人潮比昨天好。許多商家也都出現排隊人龍，業者說回溫了。

由於人潮多了，車潮也出現，不少車輛找不到車位，違規停車，警察逐一開單，車主為了省走路而違規被開罰單，得不償失。

水仙里長沈廉哲說，國華街、民權路、正興街昨天都出現人潮，愈晚生意愈好，有的商家下午4點多因東西都賣完了，提前打烊。今天人潮也是強強滾，人潮約為疫情前假日的7、8成，明顯回溫。

賣青草茶的業者說，昨天人潮還好，今天明顯增多，大家生意都不錯。國華街、正興街、民權路、民族路上有許多知名小吃，都出現排隊人潮，在民族路與國華街口賣春捲的業者忙得不亦樂乎。