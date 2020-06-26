影／嘉義美食「蓬萊漢堡」月底歇業？老闆：先養好身體
嘉義市60年平民美食老店「蓬萊麵包」日前傳出端午後將歇業，近日店門前排隊人潮不斷，謝姓老闆娘低調指了後面日曆(6月30日畫紅圈)說，先調養好身體其他再說。
嘉義市「蓬萊麵包」最知名的就是「麵包店賣台式漢堡」，現點現煎手做漢堡是許多嘉義人的記憶，走過一甲子，日前傳出端午後可能歇業，許多人慕名到場拍照丶購買漢堡，部分排隊遊客也坦言「過去沒吃過，聽說要歇業了，趕快來品嘗一下！」
謝姓老闆娘說，需要先養好身體，老師傅跟店員也都累了，想先好好休息，至於是不是真的做到端午節後，她指著後面的日曆，搖搖頭不願回應。
「蓬萊麵包」內部幫忙人員說，原則上應該會先休息一下，目前人力這個問題，並非完全不能解決，但需要時間協調，歇業之後什麼時候會重新營業沒有人知道。
「蓬萊麵包」位於嘉義市中山路，好吃的原因是「現點現做」，現煎豬肉排搭配炒洋蔥、番茄醬、滿滿的高麗菜絲，算是香熱可口的正宗台式漢堡滋味。此外，45元平實價位，也是老店吸客主因。
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