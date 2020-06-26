快訊

5歲女童逛汐止遠雄廣場 右腳指遭手扶梯夾斷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黃偉哲的冰單 台南景區清涼消暑攻略

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
端午節連假，來台南吃芒果、芒果冰正是時候。圖／台南觀旅局提供
端午節連假，來台南吃芒果、芒果冰正是時候。圖／台南觀旅局提供

最近各地炎熱，屢屢創下高溫紀錄，不過，豔陽擋不不住大家吃冰消暑、出外散心的行動。台南市長黃偉哲也在臉書推出「熱情芒果季，來台南呷涼！」介紹了11家冰單，邀請大家來台南吃冰；觀旅局也整理了景點消暑攻略，要讓大家依喜好涼涼地玩台南。

台南濱海有許多消暑的水域景區，包含黃金海岸、漁光島、觀汐平臺，都是適合觀景、踏浪、踩水的好地方。如果想要下水游泳，記得選擇嘉南地區唯一合法的戲水樂園，馬沙溝濱海遊憩區，水域有合格的救生人員，並設有露營烤肉區，還有獨木舟、水上腳踏車、衝浪板等設施。

想要親子同歡，可以準備參加8月1日跟8月16日，將在七股六孔碼頭水域舉辦的七股海鮮節摸文蛤活動。烏山頭風景區的戲水區也即將在7月開張，市區則有河樂廣場的戲水區開放。山區、農場林間也是避暑好地方，步道包含休閒型的新化林場步道、虎頭埤風景區環湖步道、白河的小南海自然生態公園環湖步道、安平的漁光島步道、龍崎的虎形山公園，還有登山步道親子型的山海圳國家綠道、梅嶺的梅峰古道與伍龍步道，以及挑戰型的白河大凍山步道、梅嶺的獵鷹尖一線天步道等，都是可以享受林蔭及綠樹環抱的好地方。

另外，深受親子喜愛的休閒農場，包含可以與小動物親近的大坑休閒農場、仙湖休閒農場，還有佔地廣，植栽密布且生態豐富的南元休閒農場與尖山埤江南渡假村。室內、人文景點有遠東及新光三越等百貨公司和各大賣場。還有許多人文與知識滿點的博物館與藝文景區很適合消暑走逛，包含奇美博物館、林志玲姐姐結婚選擇的台南市美術館、司法博物館、林百貨、台灣歷史博物館、南科考古館、山上花園水道博物館、大內南瀛天文館及左鎮化石園區。

喜歡藝文的朋友，可選擇台南市文化中心、新營文化中心、蕭壟文化園區、總爺藝文中心、藍曬圖文創園區等，而每週六日試營運中的黃金海岸船屋，以及濱海的台灣鹽博物館、北門遊客中心、七股遊客中心，也都是大家可以搭配戶外旅遊休憩的室內景點。

更多台南旅遊景點及活動相關資訊，請上台南旅遊網

(https://www.twtainan.net/ )及台南旅遊粉絲團

(https://www.facebook.com/traveltainan)查詢。

奇美博物館 親子 白河

延伸閱讀

影／台南國際芒果節連3周促銷 今天開幕人潮擠滿會場

台南馬沙溝遊憩區開幕 上千人湧進戲水

黃偉哲端午立蛋 偷練沒漏氣

台南馬沙溝海陸雙響熱鬧登場 黃偉哲一同歡慶開園

相關新聞

台南國華、正興商圈湧人潮 商家笑了！

今天是端午連假第2天，台南市區國華街周遭商圈、安平老街及赤崁樓等經典都湧人潮，在國華街賣青草茶的業者說，今天人潮比昨天好...

黃偉哲的冰單 台南景區清涼消暑攻略

最近各地炎熱，屢屢創下高溫紀錄，不過，豔陽擋不不住大家吃冰消暑、出外散心的行動。台南市長黃偉哲也在臉書推出「熱情芒果季，...

芒果今年質量俱佳 台南農改場建議民眾自製芒果大餐

芒果進入盛產期，台南區農業改良場表示，芒果今年品質佳價格便宜，端午連假許多民眾因高溫減少外出，建議在家動手自製美味的芒果...

台南神秘「赤崁魁星餅」現蹤 逢考必中、一試成名！

南市文化局表示，適逢考季即將到來，為宣傳古蹟並配合市場需求，推出最新台南古蹟限定的「赤崁魁星餅」，包裝呈現魁星踢斗、手持...

高溫炎熱 端節阿里山森林遊樂區湧入逾4千遊客避暑

疫情解封第一個端節連假，嘉義縣阿里山觀光回春，高溫炎熱，高海拔避暑勝地阿里山國家森林遊樂區，嘉義林管處舉辦「仲夏森遊」活...

影／台南國際芒果節連3周促銷 今天開幕人潮擠滿會場

疫情解封後第一個連續假期，「2020臺南國際芒果節」今天在走馬瀨農場開幕，今天起到7月12日，連續3個周休假日分別在 楠...

高溫上課難受 嘉義縣高國中小教室冷氣年底前安裝

嘉義縣財政困難、偏鄉小校多，縣立永慶高中2年前獲台塑集團贊助，率先安裝冷氣；縣府預定採統一採購，從今年至112年，分4年...

阿里山達娜伊谷規畫戲水區 遊客：天然池消暑

高溫炎熱，迎接疫情解封第一個端節連假，嘉義縣阿里山鄉山美村達娜伊谷自然生態園區，規畫戲水區，提供遊客泡腳戲水，園區安排有...

新虎尾溪大橋命名票選出爐 將邀投票人參加通車

橫跨雲林縣二崙鄉及虎尾鎮的新虎尾溪脊背景觀橋完工，縣府公開在網路票選，為新橋許一個美名，經12天投票截止，今天公布票選結...

太陽館日環食觀測轟動 太空館本月底完工年底啟用

21日在嘉義縣水上鄉北回歸線太陽館，舉行的夏至日環食嘉年華，吸引來自各地逾萬民眾，天文教育活動受歡迎；太陽館第二館太空館...

黃偉哲端午立蛋 偷練沒漏氣

昨天是端午連假第一天，台南市長黃偉哲出席北門南鯤鯓代天府防疫祈福法會，希望疫情及早結束，黃偉哲說，「人在做，天在看」，台...

台南2處布建5G 地點最快下月初揭曉

台灣下周進入5G世代，中華電信、遠傳7月開台，台南有2處完整示範布建區，涵蓋商圈、產業園區等人潮聚集處，最快下月初公布地...

熱門新聞

影／報復性旅遊武嶺擠成菜市場 合歡山公路塞成停車場

台東火車站想搭小黃到長濱 車資天價5千元？ 引熱議！

大巨蛋停工5年 蛋體默默「長好長滿」

端午連假首日 嘉縣阿里山沿線住宿率爆滿

台南國際龍舟錦標賽決賽 「喬美餐廳」抱走30萬獎金

台劇一姊楊謹華母校育達高職 真的差點改名叫哈佛、康橋

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。