黃偉哲的冰單 台南景區清涼消暑攻略

最近各地炎熱，屢屢創下高溫紀錄，不過，豔陽擋不不住大家吃冰消暑、出外散心的行動。台南市長黃偉哲也在臉書推出「熱情芒果季，來台南呷涼！」介紹了11家冰單，邀請大家來台南吃冰；觀旅局也整理了景點消暑攻略，要讓大家依喜好涼涼地玩台南。

台南濱海有許多消暑的水域景區，包含黃金海岸、漁光島、觀汐平臺，都是適合觀景、踏浪、踩水的好地方。如果想要下水游泳，記得選擇嘉南地區唯一合法的戲水樂園，馬沙溝濱海遊憩區，水域有合格的救生人員，並設有露營烤肉區，還有獨木舟、水上腳踏車、衝浪板等設施。

想要親子同歡，可以準備參加8月1日跟8月16日，將在七股六孔碼頭水域舉辦的七股海鮮節摸文蛤活動。烏山頭風景區的戲水區也即將在7月開張，市區則有河樂廣場的戲水區開放。山區、農場林間也是避暑好地方，步道包含休閒型的新化林場步道、虎頭埤風景區環湖步道、白河的小南海自然生態公園環湖步道、安平的漁光島步道、龍崎的虎形山公園，還有登山步道親子型的山海圳國家綠道、梅嶺的梅峰古道與伍龍步道，以及挑戰型的白河大凍山步道、梅嶺的獵鷹尖一線天步道等，都是可以享受林蔭及綠樹環抱的好地方。

另外，深受親子喜愛的休閒農場，包含可以與小動物親近的大坑休閒農場、仙湖休閒農場，還有佔地廣，植栽密布且生態豐富的南元休閒農場與尖山埤江南渡假村。室內、人文景點有遠東及新光三越等百貨公司和各大賣場。還有許多人文與知識滿點的博物館與藝文景區很適合消暑走逛，包含奇美博物館、林志玲姐姐結婚選擇的台南市美術館、司法博物館、林百貨、台灣歷史博物館、南科考古館、山上花園水道博物館、大內南瀛天文館及左鎮化石園區。

喜歡藝文的朋友，可選擇台南市文化中心、新營文化中心、蕭壟文化園區、總爺藝文中心、藍曬圖文創園區等，而每週六日試營運中的黃金海岸船屋，以及濱海的台灣鹽博物館、北門遊客中心、七股遊客中心，也都是大家可以搭配戶外旅遊休憩的室內景點。

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