台南青銀共榮 水親土親人更親
台南市環保局為進一步提升環境志工的專業知能，從今年6月起辦理環境教育場域推廣及志義工永續計畫，邀請環保志工探訪南市優質環境教育場域，進行增能研習；並推動青銀共榮，增設青春親子專案，讓在校就讀的直系親屬共同參加。
市長黃偉哲表示，南市共有14處經專家審定的優質環境教育場域，每個場域都各有特色；希望藉由結合教育與休憩元素，推動多元環教學習課程，培育環境素養，擴大服務量能並提升品質，也增進民眾環保意識與價值觀。
環保局長謝世傑今天說，台南市已通過環境教育認證的14處場域如下：台江國家公園、黑面琵鷺生態展示館、尖山埤學習中心、關子嶺紅葉公園、南部科學園區台南園區、城西垃圾焚化廠、樹谷考古暨環境教育中心、雲嘉南鹽田及濕地環境教育中心、天埔社區環境教育園區、曾文水庫、走馬瀨農場、南瀛天文館、南區氣象中心、台南市環保教育園區。
活動共17梯次，有走讀森林、閱覽文史、親炙生態、手作DIY等多元化特色課程；並深入區里交流，進而強化水親土親人更親的歸屬感，落實志工綠色足跡，培植「深耕在地，環境永續」的學習精神。活動即日起開跑，每人限參加1梯次，活動簡章詳見台南市政府環保局環境教育資訊網，諮詢專線 (06)-2906710，一律線上報名，報名網址https://www. beclass.com/rid=2343c9a5ed62872cde52。
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