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芒果今年質量俱佳 台南農改場建議民眾自製芒果大餐

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
芒果料理變化多元，不僅能製作甜點，亦能入菜製成料理。圖／台南農改場提供
芒果料理變化多元，不僅能製作甜點，亦能入菜製成料理。圖／台南農改場提供

芒果進入盛產期，台南區農業改良場表示，芒果今年品質佳價格便宜，端午連假許多民眾因高溫減少外出，建議在家動手自製美味的芒果大餐；農改場表示，全家作芒果大餐「能增進親子感情，提升家庭凝聚力，炎炎夏日只要有芒果在，讓人暑氣全消，樂趣無窮」。

農改場作物改良課果樹研究員石佩玉指出，全台芒果總生產面積16247公頃，台南市即占45%(7,244公頃)，是芒果主要產區，台南芒果的好口碑眾人皆知，今年產期日照充足，果實品質極佳，喜愛芒果滋味的朋友們絕對不要錯過這一年一度的品嘗時機，錯過就要再等一年。

石佩玉表示，芒果料理變化多元，作法也很容易，不僅能製成冰品、果醬、果凍、布丁、奶酪、西米露、蛋糕等甜點，也能入菜，簡易拌炒或製成莎莎醬、涼拌沙拉等都能增加料理的豐富度，切塊配白飯更是台南人在地的「隱藏版」吃法！如果覺得「生食都無夠，那有通曝乾」，等不及製成料理，要馬上現吃的話，直接切顆芒果大快朵頤一番，享受芒果原汁原味的風味，也是不錯的選擇。

台南產區芒果結實纍纍。圖／台南農改場提供
台南產區芒果結實纍纍。圖／台南農改場提供
芒果冰棒、芒果醬、芒果奶酪、綜合水果果凍等各式芒果甜點。圖／台南農改場提供 周宗禎
芒果冰棒、芒果醬、芒果奶酪、綜合水果果凍等各式芒果甜點。圖／台南農改場提供 周宗禎

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