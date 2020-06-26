芒果今年質量俱佳 台南農改場建議民眾自製芒果大餐

芒果進入盛產期，台南區農業改良場表示，芒果今年品質佳價格便宜，端午連假許多民眾因高溫減少外出，建議在家動手自製美味的芒果大餐；農改場表示，全家作芒果大餐「能增進親子感情，提升家庭凝聚力，炎炎夏日只要有芒果在，讓人暑氣全消，樂趣無窮」。

農改場作物改良課果樹研究員石佩玉指出，全台芒果總生產面積16247公頃，台南市即占45%(7,244公頃)，是芒果主要產區，台南芒果的好口碑眾人皆知，今年產期日照充足，果實品質極佳，喜愛芒果滋味的朋友們絕對不要錯過這一年一度的品嘗時機，錯過就要再等一年。