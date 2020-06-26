台南神秘「赤崁魁星餅」現蹤 逢考必中、一試成名！

南市文化局表示，適逢考季即將到來，為宣傳古蹟並配合市場需求，推出最新台南古蹟限定的「赤崁魁星餅」，包裝呈現魁星踢斗、手持硃筆，獨占鰲頭的獨特形象；背面更有國定古蹟赤崁樓以及魁星的介紹，讓民眾能藉由赤崁魁星餅瞭解珍貴的國定古蹟與魁星信仰。

赤崁魁星餅有「光明無限」、「星空璀璨」兩個版本，助考生考試順利、獨占鰲頭、金榜題名。赤崁樓文昌閣奉祀有魁星爺，每逢考季，就吸引考生參拜。魁星為五文昌之一，自古便是掌管學問及考試的神祇，「赤崁魁星餅」名。

除了赤崁魁星餅，赤崁樓也在文昌閣現場設有祈福榜及2B魁星鉛筆供擲筊祈取，更販售專屬的魁星祈願牌、功名筆等國定古蹟赤崁樓才買得到的限定商品。之前考季期間，文化局已陸續開發成功洋芋片、至聖點心麵、天后豌豆酥、媽祖賜芙等商品也都供不應求，除了包裝設計新奇有趣，讓民眾更加瞭解台南的歷史文化與傳統信仰，包括「一定要成功」、「一定要致勝」、「一定要保佑」、「一定要幸福」等正能量口號，帶給考生滿滿祝福。