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高溫炎熱 端節阿里山森林遊樂區湧入逾4千遊客避暑

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
高海拔避暑勝地阿里山國家森林遊樂區，端節吸引4342人入園，大批遊客天未亮在祝山等候觀賞日出。圖／嘉義林管處提供
高海拔避暑勝地阿里山國家森林遊樂區，端節吸引4342人入園，大批遊客天未亮在祝山等候觀賞日出。圖／嘉義林管處提供

疫情解封第一個端節連假，嘉義縣阿里山觀光回春，高溫炎熱，高海拔避暑勝地阿里山國家森林遊樂區，嘉義林管處舉辦「仲夏森遊」活動，門票半價優惠，昨天端節吸引4342人入園，逼近疫情當時入園管制上限的4355人；飯店民宿客滿，部分停業商家餐廳重新開張，迎接客人。

上午遊客不斷湧入，遊樂區門票只需半價100元，湧入逾2千名遊客，停車場及遊樂區外停車場停滿車輛，大多是自行開車的自由行客人，團客遊覽車少，遊樂區到處是遊客，少見戴口罩，未見員警手拿大聲公，提醒遊客防疫須知。

看到大批遊客上山回來了，飯店業及商家小吃餐廳業者，笑逐顏開；林管處統計昨天端節入園人數4342人，疫情解封後，入園人流管制取消，雖如此，為落實防疫新生活，遊樂區仍每天定時廣播，提醒遊客戴口罩、保持社交距離。

「山上比平地低了10多度，避暑涼爽」，遊客說，此時上阿里山，有門票優惠，氣溫涼爽，又可「森」呼吸，走步道運動；在遊樂區經營飯店的嘉縣旅館公會理事長陳昆茂開心說，清明連假被中央疫情指揮中心列為警示區後，重創觀光重創，業者苦撐，好不容易盼到疫情解封，遊客回籠。

林管處結合森林遊樂區商店、旅館、賣店、遊園車等業者，推出「仲夏森遊」促銷活動，活動期間到8月31日止，入園全票半價只要100元，住宿園區內旅館、商家用餐及購物消費再享折扣，避暑勝地吃住行旅都划算。

高海拔避暑勝地阿里山國家森林遊樂區，端節吸引4342人入園，大批遊客天未亮在祝山等候觀賞日出。圖／嘉義林管處提供
高海拔避暑勝地阿里山國家森林遊樂區，端節吸引4342人入園，大批遊客天未亮在祝山等候觀賞日出。圖／嘉義林管處提供
高海拔避暑勝地阿里山國家森林遊樂區，停車場停滿車輛。圖／嘉義林管處提供
高海拔避暑勝地阿里山國家森林遊樂區，停車場停滿車輛。圖／嘉義林管處提供
高海拔避暑勝地阿里山國家森林遊樂區，端節吸引4342人入園，大批遊客排隊等候入園。圖／嘉義林管處提供
高海拔避暑勝地阿里山國家森林遊樂區，端節吸引4342人入園，大批遊客排隊等候入園。圖／嘉義林管處提供
高海拔避暑勝地阿里山國家森林遊樂區，停車場停滿車輛。圖／嘉義林管處提供
高海拔避暑勝地阿里山國家森林遊樂區，停車場停滿車輛。圖／嘉義林管處提供
高海拔避暑勝地阿里山國家森林遊樂區，端節吸引4342人入園。圖／嘉義林管處提供
高海拔避暑勝地阿里山國家森林遊樂區，端節吸引4342人入園。圖／嘉義林管處提供

疫情 阿里山 口罩

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