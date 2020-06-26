影／台南國際芒果節連3周促銷 今天開幕人潮擠滿會場

疫情解封後第一個連續假期，「2020臺南國際芒果節」今天在走馬瀨農場開幕，今天起到7月12日，連續3個周休假日分別在 楠西、南化、玉井、大內、官田、左鎮等台南芒果主要產區舉辦促銷活動，市長黃偉哲邀請全國民眾來台南品嘗新鮮芒果、暢遊芒果的故鄉。

走馬瀨農場配合活動促銷，凡是名字有「愛」「文」「芒」「果」四個字其中一字，憑身分證件即可享門票免費入場，一早就吸引民眾搶進會場，引發一波入園車潮，警方預期台84線車流量比平日增加，機動調派警力疏導車流。

黃偉哲表示，對大家重視台南充滿感謝，每年舉辦的芒果節都讓農民收益增加，今年雖沒有像往年很多國外買主來，但他們對台南芒果有信心，直接下單，今年外銷訂單可能反而比往年多了兩成。

議長郭信良則說，台南愛文、金煌、黑香、海頓各品種芒果品質都很好，但市府只在產地行銷，沒在台南市消費地行銷，希望加強，議會也會協助促銷。

農糧署長胡忠一指稱，芒果外銷中港日韓大宗，今年雖銷中國減少，但香港日韓至今已比去年多1成5，可望比去年多兩成，尤其台南芒果銷日大增，在台下單日本取貨，銷路空前，未來每周都會在楠西玉井左鎮南化等產區促銷，成為多年來推廣芒果的標杆。

台南市農會理事長梁順發表示，暑假期間持續防疫工作，全家大小在家時，可一起動手製作簡易美味的芒果大餐，增進親子感情，提升家庭凝聚力，連續3周「2020臺南國際芒果節」，歡迎全家大小一同出遊踏青一起來玩。

芒果為臺南市最具代表性的農特產品，尤以甜美多汁口感細緻的愛文芒果受到國內、外消費者的青睞，每年夏天，臺南芒果即進入盛產期，愛文芒果外表鮮艷、皮薄肉質細嫩、口感香甜且多汁，獲選為日本消費者最愛的台灣產品之一。

黃偉哲說，很高興今天有來自國內各地的朋友一起歡慶台南國際芒果節；市府會持續努力，無論在農業、公共建設、治安、交通及觀光產業做好，期許一年比一年更好，這是我們努力的目標。