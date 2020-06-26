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高溫上課難受 嘉義縣高國中小教室冷氣年底前安裝

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
嘉義縣立永慶高中2年前獲台塑集團贊助，率先安裝冷氣。圖／永慶高中提供
嘉義縣立永慶高中2年前獲台塑集團贊助，率先安裝冷氣。圖／永慶高中提供

嘉義縣財政困難、偏鄉小校多，縣立永慶高中2年前獲台塑集團贊助，率先安裝冷氣；縣府預定採統一採購，從今年至112年，分4年編列預算支應辦理，預計採購案順利招標完成，在10月底前全數安裝完成。

議員詹琬蓁質詢說，為避免高溫炎熱，影響孩子上課，裝冷氣不應有城鄉差距，她認為，北市為中小學教室全面裝冷氣，其他五都跟進，隔壁嘉市學校也裝冷氣，孩子在高溫炎熱教室上課，學習情緒受影響。

教育處說，原規畫高國中小班級教室及教師行政辦公室裝冷氣，因考量教師行政辦公室裝冷氣經費較高，所需經費及台數總計4562萬2800元，計667冷氣，因此，行政辦公室冷氣暫緩安裝，統整向上級申請專案補助，或等財源寬裕再辦理。

針對縣立高中、國中小學班級教室，冷氣裝設，含普通班、特教班、體育班、藝術才能班、資優班及資源班等集中班，預計裝設1237間間教室、共2151冷氣，總經費1億5034萬餘元（含塑膠拉門施門）。

從今年至112年，分年編列預算支應辦理，今年支應4千萬餘元；110年至112年每年各編列3678萬餘元支應，預計採購案順利招標完成後，在10月底前全數安裝完成。

最先裝冷氣的永慶高中，為兼顧永續經營及電費支出，以使用者付費冷氣卡儲值方式供班級使用，宣導使用冷氣節能規定，讓能源教育與環境教育落實於生活中。

嘉義縣立永慶高中2年前獲台塑集團贊助，率先安裝冷氣，學生開心地在冷氣教室上課。圖／永慶高中提供
嘉義縣立永慶高中2年前獲台塑集團贊助，率先安裝冷氣，學生開心地在冷氣教室上課。圖／永慶高中提供

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