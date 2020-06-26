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阿里山達娜伊谷規畫戲水區 遊客：天然池消暑

聯合報 / 記者魯永明／嘉義縣即時報導
鄒族原住民為替走里美步道登山客，特別製做簡易鄒式吊橋。圖／山美社區提供
鄒族原住民為替走里美步道登山客，特別製做簡易鄒式吊橋。圖／山美社區提供

高溫炎熱，迎接疫情解封第一個端節連假，嘉義縣阿里山鄉山美村達娜伊谷自然生態園區，規畫戲水區，提供遊客泡腳戲水，園區安排有救生證照的保育員巡視守護，除自然景觀美，還有賞魚區、戲水區，遊客戲水消暑，直呼「天然池消暑，好棒喔！」

鄒族原住民開發保育的達娜伊谷園區，是陸客到阿里山首選景點之一，陸客不來，遊客下滑，又受疫情影響，衝擊經營民宿等觀光業的族人生計；去年八八風災十周年前，前總統馬英九走訪他稱讚重建奇蹟的達娜伊谷，開心直說「重回此地很感動」，重建是官民合作，自助人助，當年播下重建種子，如今深耕發芽。

碰上高溫炎熱天氣，園區規畫戲水區，山上氣溫比平地低，溪水清澈又不深，許多遊客以為只可以餵魚，發現可以戲水，開心脫鞋下水玩，有天然激流可以做SPA背，戲水區景色美。

溪水來自特富野部落曾文溪，太陽底下溪水溫度不高，只有攝氏10多度，泡水好消暑，可以玩水玩整天；山美社區理事長安榮進說，為替走里美步道登山客，特別製做簡易鄒式吊橋，如此不必走水路。

安榮進說，平日鄒族歌舞表演3場，端節連徦增到4場，上下午各2場，社區規畫鄒族漁獵體驗深度旅遊活動，預計下月暑假旺季推出，吸引國旅遊客。

達娜伊谷鄒語為「忘憂谷」意思，溪長18公里，海拔500公尺，位在曾文溪上游，風景秀麗、氣候宜人，溪中巨石嶙嶙，清水潺潺，是全國第一處以社區力量保育成功的生態公園，八八風災河道遭洪水衝寬200公尺，天災破壞威力可見一斑，災後重建並重新復育鲴魚，魚群重現。

嘉義縣阿里山鄉山美村達娜伊谷自然生態園區，規畫戲水區，提供遊客泡腳戲水，園區安排有救生證照的保育員巡視守護。圖／山美社區提供
嘉義縣阿里山鄉山美村達娜伊谷自然生態園區，規畫戲水區，提供遊客泡腳戲水，園區安排有救生證照的保育員巡視守護。圖／山美社區提供
嘉義縣阿里山鄉山美村達娜伊谷自然生態園區，規畫戲水區，提供遊客泡腳戲水，園區安排有救生證照的保育員巡視守護。圖／山美社區提供
嘉義縣阿里山鄉山美村達娜伊谷自然生態園區，規畫戲水區，提供遊客泡腳戲水，園區安排有救生證照的保育員巡視守護。圖／山美社區提供

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