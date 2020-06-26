新虎尾溪大橋命名票選出爐 將邀投票人參加通車

橫跨雲林縣二崙鄉及虎尾鎮的新虎尾溪脊背景觀橋完工，縣府公開在網路票選，為新橋許一個美名，經12天投票截止，今天公布票選結果，新橋名出爐以「雲禾大橋」獲最高票，除將抽出投票人贈送精美禮物，也將邀請其中1人參加通車剪綵儀式，共同見證這座象徵農業大縣之橋。

縣府工務處長汪令堯指出，這座新建虎尾溪大橋107年7月動工，鄰近高鐵雲林站，屬高鐵聯外道路改善計畫，也是連結虎尾及二崙鄉的主要橋樑，全長174公尺、寬26.7公尺、橋上的造型塔高30公尺，橋面採斜索式放射狀設計，塔高外觀則為金黃色的「稻穗」造型，具雲林農業發展的意象。

雲林縣長張麗善說，大橋塔呈金黃稻穗造型，高30公尺，融合在地景色，並搭配夜間燈光照明，展現動人的橋景，已有不少人在網路分享美麗大橋夜景，不但如此，該橋的施工品質獲得108年國家金質獎佳作及金安獎優等的肯定，預定今年7月中旬通車，將成為耀眼的新地標。

張麗善表示，為讓民眾親近這座大橋，縣府分為兩階段邀縣民上網票選，為大橋命名，第一階段民眾除可投選既有的6項橋名，也可在「其他」欄位提供新橋名；第二階段則於6月13日至24日由民眾一起上網投票，選出最具代表性的橋名。

新橋票選名稱有虎尾大橋、雲禾大橋、二崙大橋、二虎大橋、湳仔大橋、金穗大橋、雲穗大橋及雲虎大橋，共8組候選名稱，票選結束，縣長張麗善感謝民眾熱情參與，總計有4203位人次上網投票，經統計，由「雲禾大橋」以1200多票拔得頭籌。

張麗善表示，禾稼代表農作物，禾也有水稻之意，雲禾確能代表本縣農業大縣，未來業務單位將從投票名單中，抽出5人贈送精美禮物，並邀請其中1名出席通車典禮，擔任剪綵揭牌貴賓，也竭誠歡迎大家一起來參加通車典禮，見證雲禾大橋的落成使用。