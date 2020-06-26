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閱讀海洋、探索家鄉 台南喜樹灣的召喚

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市南區喜樹圖書館，推出「閱讀海洋─探索家鄉」活動。記者鄭惠仁／翻攝
台南市南區喜樹圖書館，推出「閱讀海洋─探索家鄉」活動。記者鄭惠仁／翻攝

台南市南區喜樹圖書館今年以「閱讀海洋─探索家鄉」為主題，舉辦多元閱讀推廣活動，即日起開放線上及現場報名。6大活動將引領親子了解海洋、美食、大自然與鹽的故鄉。

南區圖書館表示，這項活動是教育部及台南市文化局指導的多元閱讀推廣計畫，以親近海洋、探索家鄉為主軸。活動內容以知識、趣味和實用的角度，規畫有繪本讀寫、走讀喜樹、海洋桌遊、手作以及新住民文化，讓讀者能藉由參與活動來認識海洋生態、生物、環境、景觀、文化等多樣面貌，進而能愛家鄉、愛地球。

南區區長蔡秀琴今天指出，海的南區應以3S-Sea、Salt、Sweet為發展願景，南區位於南市南端，早期曬鹽文化涵蓋南區近半面積，喜樹圖書館坐落在南區鯤喜灣海岸線上中點位置，是擁有深厚移民歷史底蘊的傳統聚落，居民生活與海洋文化息息相關，因此，以海洋文化充實美化生活是發展的方向。

這次共有6大活動，從7月19日陸續開始，「自然和語文的美麗邂逅」由曾獲教育部閱讀推手獎的楊沛綸，以環境教育相關繪本、影片融入課程，透過多元、有效的創意寫作教學，開啟學生對於海洋生態保育的視角；「走讀臺江五鯤鯓─喜樹風華」，由《灣裡好好吃》作者張家鼎帶領學員走進老街，品味屬於喜樹的氣味，藉此認識這片家園；「天然藍染手作」，邀請老師蔡惠華、林米莉老進行天然藍染工藝活動，另還有「趣味海洋生物桌遊遊戲場」、「紙是好好玩-紙漿藝術創作」、「大海的彼端」等活動。

相關活動內容及報名資訊，可至喜樹圖書館臉書或服務台洽詢（電話:06-2625743#405 劉小姐)，或至台南市公共圖書館網的活動報名連結中進行線上報名。

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