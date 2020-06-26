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太陽館日環食觀測轟動 太空館本月底完工年底啟用
21日在嘉義縣水上鄉北回歸線太陽館，舉行的夏至日環食嘉年華，吸引來自各地逾萬民眾，天文教育活動受歡迎；太陽館第二館太空館，以福爾摩沙一號衛星外型為建築設計元素，歷經9次流標，2年多施工，將在本月底完工，預定年底啟用，成為推動太空科學及綠能環保體驗場域，縣府將成立成立科學教育中心經營管理。
縣長翁章梁與藝人黃子佼，在台一線上太陽館，共同主持的日環食直播，以及Ｆ16戰機衝場，吸引爆滿民眾，可惜太空館工程延宕，來不及趕上日環食活動，但地方各界對太空館啟用抱高度期待。
太空館與太陽館隔縱貫鐵道，距太陽館約200公尺，縣府撥用國有財產署、礦務局土地3公頃，爭取中央補助1億2千萬元，因建築設計採福衛一號外型，施工難度高，經多次流標，107年5月30日動工。
太陽館前身是84年完工的第六代北回歸線標誌，太陽館94年開館，原北回公園轉型為北回歸線天文廣場，設天文教育設施，以及第一代至第四代標塔模型，園區興建全國唯一窺陽管，提供師生每年夏至日觀測太陽獨特天文現象，這項活動成為太陽館每年夏至日最具特色亮點。
即將完工的太空館，主展館可運用面積1000坪，將與太陽館連結成全世界特有的23.5科學教育軸帶，場館設施有天文星象觀測教學中心、太陽觀測研究主題館、太陽光電綠能教學中心、太陽能光電教學教室、環保節能示範場域及太陽觀景台，推動節能減碳及綠色能源教育推廣活動。
縣府教育處說，太空館主體工程6月底完工，室內裝修工程12月完成，為銜接完工後營運規劃，近期內無法完成設立二級機關專責管理，籌備期先成立科學教育中心，採任務編組方式，初期員額10人。
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