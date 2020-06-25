孕婦急產 台南3消防員火速救援母女均安

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南市消防局佳里分隊緊急出勤，協助孕婦送醫，母女均安。記者謝進盛／翻攝
台南市消防局佳里分隊緊急出勤，協助孕婦送醫，母女均安。記者謝進盛／翻攝

台南市政府消防局第三大隊佳里分隊3名隊員25日出勤時，緊急協助急產婦人送醫，過程中處置得宜，母女均安。

第三大隊剛發布新聞稿進一步說明，25日上午7點58分接獲消防局救災救護指揮中心派遣，支援學甲區大灣里一名孕婦急產救護，情況緊急，立即出動救護車1輛及救護人員林啟民、張誌峯及黃焜裕火速前往處理。

3人抵達現場，產婦神情痛苦，女嬰已產出，但新生兒蒼白無明顯哭聲，情況十分緊張，張誌峯立即安撫產婦並評估產婦生命徵象，協助止血。

此時發現產婦已累癱，胎盤並未產出，但生命徵象穩定。林啟民立刻準備生產包，黃焜裕戴上無菌手套，接手產婦手上新生兒進行評估處置，評估新生兒外觀、膚色及循環，發現新生兒皮膚蒼白且嘴巴內有胎便及液體，黃焜裕立即以吸痰球進行抽吸，並利用無菌被單將新生兒擦拭乾淨後，並使用臍帶夾夾住臍帶。

此時黃焜裕評估臍帶及胎盤狀態，發現臍帶只有產出約60公分，導致搬運不便，黃焜裕利用產包內剪刀進行斷臍，再用被單包覆新生兒進行保暖，此時嬰兒呼吸、血液循環都正常，處理完成後將新生兒交給媽媽抱著，母女平安，完成接生後，送往柳營奇美醫院。經醫護人員檢查生命徵象穩定，家屬覺得很貼心，不斷讚許消防人員專業處置。

消防局提醒，家中成員如有產婦陣痛不適，可讓產婦身體先向左側躺，以減少子宮對下腔靜脈壓迫，使回流血液增加，進而增加胎盤血液灌流，亦可舒緩不適感。並應立即就醫或撥打119通知消防局救護人車前往協助 。

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