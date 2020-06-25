婚禮布置開光大典 雲林下崙福安宮好喜氣！

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
宛如婚禮接待區的儀式會場，設有拍照區及謝卡區，雲林縣口湖下崙福安宮特製神像寫真及開光小物棒棒糖，供信眾索取。記者陳苡葳／攝影
宛如婚禮接待區的儀式會場，設有拍照區及謝卡區，雲林縣口湖下崙福安宮特製神像寫真及開光小物棒棒糖，供信眾索取。記者陳苡葳／攝影

雲林縣口湖下崙福安宮是全台開基丁府八千歲祖廟，配祀金府及龍府千歲，今天端午節正是龍府千歲生日，福安宮特別選在正陽之日，舉行分靈神尊開光大典，廟方為讓信眾感染喜事氣氛，特別將儀式會場布置成婚禮接待會場，並將經王爺賜福的棒棒糖包裝成喜糖，讓入廟參拜的信眾，感受傳統廟宇的別出心裁。

主委王榮裕表示，此次分靈計畫邀請傳統工藝粧佛保存者陳明洲，及北港神像修復師楊時明，一同雕造21尊分靈神尊。最遠的信眾有來自台北、桃園的信眾，專程南下請神尊回家恭奉。

宛如婚禮接待區的儀式會場，設有拍照區及謝卡區，廟方事前更為八千歲王爺製作神像寫真，提供信眾翻閱欣賞，經神尊賜福的棒棒糖象徵喜糖，隨信眾索取，分享喜悅之情。

廟方指出，今天農曆五月初五端午節，是正陽大好日子，今天另一項喜事是獲北港印刷老店負責人蘇明堂贈逾60年的「符版」。

蘇明堂說，他的父親曾為各寺廟印製神明圖像，早年所用的符版皆為木製雕刻，後期被金屬板替代後，這塊印有八千歲王爺圖像及下崙福安宮字樣的符版就收入倉庫內。直到最近得知有人尋找這塊符版多時，他隨即和北港鎮安宮聯繫，請廟方協助聯繫祖廟福安宮，促成這樁符版「回娘家」的喜事。

王榮裕說，丁府八千歲早年尋獲眾多失物，而有「尋車王爺」雅稱，如今符版順利回到廟內典藏，也讓信眾見證一段因緣佳話。

雲林縣口湖下崙福安宮今天趁農歷5月初5正陽之日，舉辦分靈開光大典。記者陳苡葳／攝影
雲林縣口湖下崙福安宮今天趁農歷5月初5正陽之日，舉辦分靈開光大典。記者陳苡葳／攝影
雲林縣口湖下崙福安宮今天趁農歷5月初5正陽之日，舉辦分靈開光大典，儀式會場特別以婚禮接待形式佈置。記者陳苡葳／攝影
雲林縣口湖下崙福安宮今天趁農歷5月初5正陽之日，舉辦分靈開光大典，儀式會場特別以婚禮接待形式佈置。記者陳苡葳／攝影
雲林北港印刷老店負責人蘇明堂今趁正陽之日，贈逾60年的「符版」予口湖下崙福安宮典藏。記者陳苡葳／攝影
雲林北港印刷老店負責人蘇明堂今趁正陽之日，贈逾60年的「符版」予口湖下崙福安宮典藏。記者陳苡葳／攝影

北港 婚禮

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