台南國際龍舟錦標賽決賽 「喬美餐廳」抱走30萬獎金
在安平運河舉辦的台南市國際龍舟錦標賽經過3天激戰，今晚由競爭最激烈的公開男子組大型龍舟賽進行總決賽，最後由「喬美餐廳」隊伍脫穎而出，奪下冠軍，抱走30萬元獎金。
今天端午節為台南市國際龍舟錦標賽的最後一天，現場不僅有龍舟賽，也有攤販區、表演活動，吸引眾多民眾來逛市集、看賽事。因應疫情，進入會場採實名制，必須登記姓名、噴酒精，部分民眾認為無法保持社交距離，紛紛戴上口罩。
台南市長黃偉哲指出，今年龍舟賽有99隊報名，2500多人參加，最緊張刺激的是公開男子組大型龍舟比賽，有36支隊伍爭奪第一名30萬元獎金，最後由「喬美餐廳」勝出拔得頭籌，第二名為「動物園」，第三名為「南部消防龍舟隊」。
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