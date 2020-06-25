台南國際龍舟錦標賽決賽 「喬美餐廳」抱走30萬獎金

在安平運河舉辦的台南市國際龍舟錦標賽經過3天激戰，今晚由競爭最激烈的公開男子組大型龍舟賽進行總決賽，最後由「喬美餐廳」隊伍脫穎而出，奪下冠軍，抱走30萬元獎金。

今天端午節為台南市國際龍舟錦標賽的最後一天，現場不僅有龍舟賽，也有攤販區、表演活動，吸引眾多民眾來逛市集、看賽事。因應疫情，進入會場採實名制，必須登記姓名、噴酒精，部分民眾認為無法保持社交距離，紛紛戴上口罩。