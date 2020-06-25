台南國際龍舟錦標賽決賽 「喬美餐廳」抱走30萬獎金

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市國際龍舟錦標賽今晚由競爭最激烈的公開男子組大型龍舟賽進行總決賽，由乙隊「喬美餐廳」奪冠。記者鄭維真／攝影
台南市國際龍舟錦標賽今晚由競爭最激烈的公開男子組大型龍舟賽進行總決賽，由乙隊「喬美餐廳」奪冠。記者鄭維真／攝影

在安平運河舉辦的台南市國際龍舟錦標賽經過3天激戰，今晚由競爭最激烈的公開男子組大型龍舟賽進行總決賽，最後由「喬美餐廳」隊伍脫穎而出，奪下冠軍，抱走30萬元獎金。

今天端午節為台南市國際龍舟錦標賽的最後一天，現場不僅有龍舟賽，也有攤販區、表演活動，吸引眾多民眾來逛市集、看賽事。因應疫情，進入會場採實名制，必須登記姓名、噴酒精，部分民眾認為無法保持社交距離，紛紛戴上口罩。

台南市長黃偉哲指出，今年龍舟賽有99隊報名，2500多人參加，最緊張刺激的是公開男子組大型龍舟比賽，有36支隊伍爭奪第一名30萬元獎金，最後由「喬美餐廳」勝出拔得頭籌，第二名為「動物園」，第三名為「南部消防龍舟隊」。

台南市國際龍舟錦標賽今晚由競爭最激烈的公開男子組大型龍舟賽進行總決賽，由乙隊「喬美餐廳」奪冠。記者鄭維真／攝影
台南市國際龍舟錦標賽今晚由競爭最激烈的公開男子組大型龍舟賽進行總決賽，由乙隊「喬美餐廳」奪冠。記者鄭維真／攝影

龍舟賽 社交距離 疫情

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