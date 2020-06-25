農曆5月必拜龍頭公 國內唯一這間媽祖廟有供奉

雲林縣麥寮拱範宮有尊相當少見的「龍王尊神」，俗稱龍頭公。每年在農曆5月，廟方才會從觀音殿請到前方正殿，供信徒參拜，驅邪祈福。今天農曆五月初五端午節，正是龍王生日，湧入不少民眾入廟參拜龍王尊神，祈求平安。

麥寮拱範宮總幹事吳國寶表示，國內媽祖廟只有拱範宮有這尊龍頭公，五月俗稱五毒月，早年廟方會請龍頭公遶境，驅邪為信徒祈福，現今則請至正殿供信徒膜拜。

吳國寶指出，這尊龍王尊神以全木雕刻而成，雕刻及彩繪手法精細，龍頭形式更彰顯出莊嚴。據廟方歷史記載，拜龍王是從康熙年間開始，至少有百年以上歷史。每年農曆5月初一，拱範宮有5股、36村、72庄的宮廟都會來參拜，因此才會將龍頭宮請至正殿，接受民眾香火。