農曆5月必拜龍頭公 國內唯一這間媽祖廟有供奉
雲林縣麥寮拱範宮有尊相當少見的「龍王尊神」，俗稱龍頭公。每年在農曆5月，廟方才會從觀音殿請到前方正殿，供信徒參拜，驅邪祈福。今天農曆五月初五端午節，正是龍王生日，湧入不少民眾入廟參拜龍王尊神，祈求平安。
麥寮拱範宮總幹事吳國寶表示，國內媽祖廟只有拱範宮有這尊龍頭公，五月俗稱五毒月，早年廟方會請龍頭公遶境，驅邪為信徒祈福，現今則請至正殿供信徒膜拜。
吳國寶指出，這尊龍王尊神以全木雕刻而成，雕刻及彩繪手法精細，龍頭形式更彰顯出莊嚴。據廟方歷史記載，拜龍王是從康熙年間開始，至少有百年以上歷史。每年農曆5月初一，拱範宮有5股、36村、72庄的宮廟都會來參拜，因此才會將龍頭宮請至正殿，接受民眾香火。
吳國寶說，有信徒認為龍頭公是主財運之神，會在其龍口內放置硬幣或紙鈔求財運，至農曆5月底前，龍頭公都將供奉在前方正殿，民眾可把握時間前來參拜。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言