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農曆5月必拜龍頭公 國內唯一這間媽祖廟有供奉

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
雲林縣麥寮拱範宮是國內唯一有供奉龍王尊神的媽祖廟，農曆5月會將其請至前方正殿，供信徒膜拜。記者陳苡葳／攝影
雲林縣麥寮拱範宮是國內唯一有供奉龍王尊神的媽祖廟，農曆5月會將其請至前方正殿，供信徒膜拜。記者陳苡葳／攝影

雲林縣麥寮拱範宮有尊相當少見的「龍王尊神」，俗稱龍頭公。每年在農曆5月，廟方才會從觀音殿請到前方正殿，供信徒參拜，驅邪祈福。今天農曆五月初五端午節，正是龍王生日，湧入不少民眾入廟參拜龍王尊神，祈求平安。

麥寮拱範宮總幹事吳國寶表示，國內媽祖廟只有拱範宮有這尊龍頭公，五月俗稱五毒月，早年廟方會請龍頭公遶境，驅邪為信徒祈福，現今則請至正殿供信徒膜拜。

吳國寶指出，這尊龍王尊神以全木雕刻而成，雕刻及彩繪手法精細，龍頭形式更彰顯出莊嚴。據廟方歷史記載，拜龍王是從康熙年間開始，至少有百年以上歷史。每年農曆5月初一，拱範宮有5股、36村、72庄的宮廟都會來參拜，因此才會將龍頭宮請至正殿，接受民眾香火。

吳國寶說，有信徒認為龍頭公是主財運之神，會在其龍口內放置硬幣或紙鈔求財運，至農曆5月底前，龍頭公都將供奉在前方正殿，民眾可把握時間前來參拜。

根據麥寮拱範宮歷史記載，以全木雕刻而成的龍王尊神，至少有百年以上歷史。記者陳苡葳／攝影
根據麥寮拱範宮歷史記載，以全木雕刻而成的龍王尊神，至少有百年以上歷史。記者陳苡葳／攝影

國寶 財運 遶境

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