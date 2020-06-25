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花上千萬整修觀音瀑布卻沒停車場 議員擔心將造成民怨

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣竹崎鄉文峰村內的溪心寮觀音瀑布因瀑布從山崖沖下時很像觀音立像而聞名。圖／金獅村長林炳煌提供
嘉義縣竹崎鄉文峰村內的溪心寮觀音瀑布因瀑布從山崖沖下時很像觀音立像而聞名。圖／金獅村長林炳煌提供

嘉義縣竹崎鄉文峰村內的溪心寮觀音瀑布因瀑布從山崖沖下時很像觀音立像而聞名，但88風災時沖毀步道、吊橋封鎖至今，嘉義縣政府花費6000萬元加上阿里山風景區管理處千萬元整理步道、平台及景觀，預計10月試營運，議員何子凡質疑，縣府花大筆經費整修，卻沒有規畫停車場，恐造成民怨。

嘉義縣文化觀光局副局長李茂鍾表示，針對停車場部分，副縣長吳容輝已成立專案小組，觀音瀑布附近多為林務局的國有林班地，預計與林務局爭取土地建停車場，另外，觀音瀑布須從文峰村進、金獅村出，且限制車輛前往，因此媒合金獅村、文峰村成立合作社，營運接駁車，並由中正大學協助進行地方創生。

何子凡表示，要到觀音瀑布，需從溪心寮往內步行2公里、或是從文峰遊客中心步行前往，距離非常遠，遊客可能會因路途遙遠，直接在路旁亂停車，而縣府提出的租借林班地還須先做地目變更，恐來不及試營運，他擔心，試營運時遊客會因停車場問題衍生負面風評，留下不好印象。

阿管處主任龔峰祥表示，阿管處較傾向直接向地主購地興建停車場，先整理出一塊空地供遊客、遊覽車停車，但有些地主直接開價1坪1萬元，也有地主考量日後商機不願出售，想著日後自己做民營停車場，目前阿管處還在找尋合適的土地。

文峰村長林銘安表示，這裡過去就有2個民營的小型停車場，經常塞車又不適合遊覽車停放，急需一座大型的停車場，雖縣府規畫由地方經營接駁車，但如沒有停車場還是容易造成交通打結。

嘉義縣竹崎鄉文峰村內的溪心寮觀音瀑布因瀑布從山崖沖下時很像觀音立像而聞名。圖／金獅村長林炳煌提供
嘉義縣竹崎鄉文峰村內的溪心寮觀音瀑布因瀑布從山崖沖下時很像觀音立像而聞名。圖／金獅村長林炳煌提供

停車場 嘉義 遊覽車

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