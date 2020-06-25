端午連假首日 嘉縣阿里山沿線住宿率爆滿
端午連假第一天，嘉義縣各地景點雖沒湧入人潮、車潮，但阿里山賓館、沿線民宿住房率皆達9成以上，可見新冠肺炎疫情緩和後，民眾假期旅遊意願增高。
嘉義縣民宿發展協會理事長簡坤瑩表示，阿里山沿線連假4天住宿率爆滿，住房率皆達90%以上，雖然今天人數看起來不多，預計過幾天才會逐漸看到人潮。阿里山賓館表示，連假賓館住房人數達9成，與去年同期差不多，可見旅遊人數逐漸回升。
觀光局阿里山國家風景區管理處表示，連假第一天阿里山各景點遊客與疫情緩和後的一般假日差不多，截至中午前，太平雲梯旅客中心共1560人次、觸口遊客中心共155人次。
林務局嘉義林區管理處表示，截至中午前，阿里山遊樂區入場遊客達2149人，雖因疫情趨緩已沒有限制入場人數，但防疫措施照舊沒有鬆懈，建議民眾如果前往人潮較多的景點還是要戴口罩、勤洗手，區內遊園車每日定時消毒，遊樂區大門、旅客服務中心也會以跑馬燈宣導防疫資訊。
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