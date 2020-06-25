斗南車站交通亂象求解 地方盼台鐵傾聽民意

斗南火車站目前正在進行跨站式站房新建工程，雲林縣長張麗善前往會勘並在地方召開協調會，除向台鐵提出強化門面意象設計及提高公共藝術預算，也希望在後站規畫足夠機慢車停車格，解決車站周邊車位一位難求的窘境。

台鐵總工程司高明鋆表示，因預算已定案，會盡力爭取增加公共藝術預算。停車格則考量整體工程，也已規畫完畢，如要再增加恐有難度。縣府擬在周邊新增停車位，若屬台鐵用地，台鐵會配合整地提供其畫設車位。

台鐵總工程司高明鋆、嘉義工務段長鄭盛宏出席協調會，並與張麗善、縣議員蔡東富、斗南鎮長沈暉勛及地方里長等人到工地會勘。

蔡東富表示，長期有不少通勤民眾向他陳情，後站燈光設備嚴重不足，致使人煙稀少形同廢墟，容易成鎮上的治安死角，台鐵應站在「共好」的角度發展建設，完善規畫後站機慢車位及路燈亮度，並兼顧公共藝術，平衡前後站轉運流量，日後結合縣府璀璨之心計畫，才能整體帶動斗南繁榮。

工務處長汪令堯表示，斗南車站跨站式站房新建工程第一階段預定7月中旬完工；第二階段配合部分使用執照，最快年底可完工。

張麗善在協調會中指出，工程周邊規畫不符地方實際需求，擔心僅有184萬元公共藝術費用挹注在舊有車站與新建上，無法達成預期的觀光發展及前後站停車等需求，要求台鐵再提高2成公共藝術建設費，重視地方觀光發展。