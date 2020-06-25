影／沙灘比基尼美女 馬沙溝濱海遊憩區熱情開幕

「陽光、沙灘、比基尼美女」，在外界期盼下，由雲嘉南濱海國家風景區斥資逾5000萬元打造的台南市馬沙溝濱海遊憩區，今熱鬧開幕，希望讓遊客如置身在國外著名海灘浪漫風情。

雲管處為園區開門見客、冰水奇緣等活動，由台南市長黃偉哲、雲管處長徐振能、台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧、彩虹育樂旅遊集團董事長陳俊良等人，共同揮灑出夢幻般泡泡場景，滿天飛舞的泡泡，為現場即刻降溫，戲劇感十足。

活動也安排清涼有勁「猛男辣妹秀」，其中應景的「粽葉」比基尼裝，讓民眾為之一亮、大吃冰淇淋；隨後最特別的是融冰拿獎金，千元大鈔藏入冰塊裡，參與民眾不管從正面、背面、上下齊手、左搓右揉等方法，試圖將融化冰塊，獲得千元大鈔，現場遊客看了個個笑到合不攏嘴。

黃偉哲表示，馬沙溝濱海遊憩區開幕，它是嘉南地區唯一合法的戲水樂園，端午節一定會吃肉粽，希望端午佳節大家來這裡運動、戲水、消暑，消耗自己的脂肪。

同時端午也是傳統習慣趨吉避邪日子，大家在做好防疫前題下，民眾是可以很輕鬆到台南，從七股、將軍、北門一直到安南、安平區，都有許多戲水跟親水好玩的地方，還可品嚐海鮮美食，這是民眾最好的端午假期安排。