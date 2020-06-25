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嘉縣首座閒置校舍活化成長照據點 預計8月底完工
嘉義縣義竹國小埤前分校廢校後已閒置10多年，嘉義縣政府為活化空間，2月起進行改建工程，預計成為嘉義縣首座以閒置校舍活化作為長照服務的據點，縣長翁章梁等人今天前往視察，目前進度已達8成，8月底完工。
嘉義縣建設處表示，義竹國小埤前分校未來將改為「義竹長青樂活中心」外觀以色彩簡潔和立體層次造型，創造豐富與多變明亮的空間，建築右側規畫日間照顧服務空間，可服務24名失智失能者，左側提供巷弄長照C站、社區廚房、輔具便利站，成為社區休憩交流活動空間。
嘉義縣政府表示，義竹國小埤前分校土地所有權為義竹鄉公所，建物是縣府所有，義竹鄉老人人口比例全縣第三高，是典型老化鄉鎮，且人口分布分散，常見老老相依或獨居情形，對長照服務有迫切需求，縣府爭取中央補助950萬元及地方自籌115萬元，改建為日間照顧中心和長照據點。
翁章梁說，埤前分校改建完工後，將做為鄰近鄉鎮照顧失能長輩的日間照顧中心，年長者有空就到長照據點活動，大家聊聊天、搏感情、開講，彼此關懷，相互問候與照顧，並透過據點的健康課程延緩老化，讓每一位年長者都能快快樂樂享受晚年生活。
翁章梁表示，他曾任職社會局長11年，對老人和長照業務十分熟悉，縣府將全面檢討現有的閒置空間，讓一鄉鎮一日照的政策，延伸到一個國中學區一間日照，失能失智的老人不用到機構，就能獲得妥善照顧，建議埤前分校占地近1500坪的校園綠美化和老人戶外場所應考量安全及便利性。
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