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嘉縣首座閒置校舍活化成長照據點 預計8月底完工

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣義竹國小埤前分校廢校後閒置多年，嘉義縣政府爭取經費改建成縣內首座校舍活化的長照服務據點。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣義竹國小埤前分校廢校後閒置多年，嘉義縣政府爭取經費改建成縣內首座校舍活化的長照服務據點。記者陳玫伶／攝影

嘉義縣義竹國小埤前分校廢校後已閒置10多年，嘉義縣政府為活化空間，2月起進行改建工程，預計成為嘉義縣首座以閒置校舍活化作為長照服務的據點，縣長翁章梁等人今天前往視察，目前進度已達8成，8月底完工。

嘉義縣建設處表示，義竹國小埤前分校未來將改為「義竹長青樂活中心」外觀以色彩簡潔和立體層次造型，創造豐富與多變明亮的空間，建築右側規畫日間照顧服務空間，可服務24名失智失能者，左側提供巷弄長照C站、社區廚房、輔具便利站，成為社區休憩交流活動空間。

嘉義縣政府表示，義竹國小埤前分校土地所有權為義竹鄉公所，建物是縣府所有，義竹鄉老人人口比例全縣第三高，是典型老化鄉鎮，且人口分布分散，常見老老相依或獨居情形，對長照服務有迫切需求，縣府爭取中央補助950萬元及地方自籌115萬元，改建為日間照顧中心和長照據點。

翁章梁說，埤前分校改建完工後，將做為鄰近鄉鎮照顧失能長輩的日間照顧中心，年長者有空就到長照據點活動，大家聊聊天、搏感情、開講，彼此關懷，相互問候與照顧，並透過據點的健康課程延緩老化，讓每一位年長者都能快快樂樂享受晚年生活。

翁章梁表示，他曾任職社會局長11年，對老人和長照業務十分熟悉，縣府將全面檢討現有的閒置空間，讓一鄉鎮一日照的政策，延伸到一個國中學區一間日照，失能失智的老人不用到機構，就能獲得妥善照顧，建議埤前分校占地近1500坪的校園綠美化和老人戶外場所應考量安全及便利性。

嘉義縣義竹國小埤前分校廢校後閒置多年，嘉義縣政府爭取經費改建成縣內首座校舍活化的長照服務據點。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣義竹國小埤前分校廢校後閒置多年，嘉義縣政府爭取經費改建成縣內首座校舍活化的長照服務據點。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣義竹國小埤前分校預計將改建成嘉義縣首座校舍活化的長照據點，縣長翁章梁（左四）等人今天前往視察工程情況。記者陳玫伶／攝影
嘉義縣義竹國小埤前分校預計將改建成嘉義縣首座校舍活化的長照據點，縣長翁章梁（左四）等人今天前往視察工程情況。記者陳玫伶／攝影

長照 嘉義 翁章梁

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