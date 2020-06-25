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端午節連假首日 台南景點遊客不多

中央社 / 台南25日電
端午節連假首日，台南25日天氣晴朗炎熱，中午前多數景點遊客不多。圖為德元埤荷蘭村。（台南市政府觀光旅遊局提供） 中央社
端午節連假首日，台南25日天氣晴朗炎熱，中午前多數景點遊客不多。圖為德元埤荷蘭村。（台南市政府觀光旅遊局提供） 中央社

端午節連假首日，台南天氣酷熱，多數景點中午前遊客不多，台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧認為可能是許多民眾習慣在端午節上午參香祭拜，她預估人潮下午才會開始湧現。

台南市政府觀光旅遊局今天中午統計台南市景點遊客數，以奇美博物館1131人最多，其次是虎頭埤風景區971人，台南市左鎮化石園區773人，台南市美術館752人，十鼓仁糖文創園區525人，其他如安平古堡、德元埤荷蘭村等都未達500人，葫蘆埤更僅有102人。

郭貞慧今天告訴中央社記者，民眾多習慣在端午節上午參香祭拜，可能是這個原因才造成台南景點遊客不多，她預測人潮下午才會開始湧現，明天、後天人潮應該會更多。

她表示，台南天氣酷熱，室內有冷氣的景點應該比戶外景點較受歡迎，走訪戶外景點的遊客，也多會食用冰品解熱，以今天重新開幕的馬沙溝濱海遊憩區來說，遊客幾乎人手一碗冰品。

至於景點的防疫措施，市府直接管理的虎頭埤風景區等景點，依舊採實名制及量測體溫、保持社交距離，第一線工作人員必須戴口罩。

一名從台灣返國的日本女學生被驗出新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病毒，中央流行疫情指揮中心已匡列140名接觸者，但此例似乎未讓多數民眾重新戴起口罩，台南景點的遊客也多未戴口罩，郭貞慧說，市府宣導民眾保持社交距離，未強制戴口罩。

在訂房住宿方面，台南昨晚住宿約73%，今晚和26日訂房率約97%，27日約86%，端午節連假的最後一天28日降至49%。

端午節

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