斗南車站跨站興建將完工 周邊新增停車位解決交通亂象

斗南火車站目前正在進行跨站車站興建案，但長年以來周邊存在交通亂象，停車位經常一位難求，雲林縣長張麗善多次到場會勘，除預定年底動工的停四停車場，今天再度至地方召開協調會，提出強化後站門面，並提高公共藝術預算，待東外環路拓寬工程完成後，打通重要交通網，可望帶動斗南整體發展。

斗南火車站跨站式工程總經費斥資近1.9億，自2017年12月7日動工，預計今年底完工。工程不僅保留舊車站原貌，更導入綠建築設計舊站房及鐵道倉庫，並規畫配置新穎站房、旅運設施與無障礙空間，未來可提供地方從事商業、藝文等活動。

工務處長汪令堯表示，蛻變後的斗南火車站，除將為民眾帶來搭乘火車的便利性，也可解決鐵道安全及紓解車站周邊交通壅塞問題。為再強化車站門面意象，雲林縣政府邀集縣議員蔡東富、斗南鎮公所、地方村里辦公處及台鐵嘉義工務段至車站現勘，縣長張麗善也建議台鐵增加綠美化意象，並畫設後站機慢車停車格，給予民眾足夠的停車空間。

張麗善指出，初步盤點前後站現有86格小客車停車格，後站目前空間可再增加25格，及320格機慢車格。加上停四停車場完工後，將可提供111格汽車停車格、720機慢車格，紓解長年未解的停車問題。