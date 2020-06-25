快訊

昨確診日籍女不列本土病例 指揮中心曝原因

國五狂塞28小時持續中 遊客嘆：到宜蘭吃消夜變吃早點了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

端午連假首日 雲林景點湧現大批出遊民眾

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林縣即時報導
搭配端午連假，劍湖山世界推出優惠活動，今天假期首日吸引不少遊客入園暢遊。圖／劍湖山世界提供
搭配端午連假，劍湖山世界推出優惠活動，今天假期首日吸引不少遊客入園暢遊。圖／劍湖山世界提供

疫情解封，政府鼓勵民眾多從事國內旅遊，此次端午連假更是解封後第一個連續假期，雲林著名景點劍湖山世界湧入大批民眾，北港朝天宮今天也有許多參拜信眾，更有外地人專程來取龍井午時水。劍湖山世界預估遊客人數較平時假日成長1倍以上，飯店住房率也比去年同期成長15%；朝天宮表示，假日參拜人潮在解封後已回流8成，今天端午節，有不少民眾家中須拜拜，預估明天之後人潮會再明顯增加。

劍湖山世界表示，至中午12時止，入園人潮一波接一波，預估增加逾6成遊客。昨天中央流行疫情指揮中心公布，一名在南部念書的日本女生確診新冠肺炎，園方在入園前維持體溫測量及酒精消毒，飯店方面持續設置紅外線自動體溫測量，並加強宣導民眾保持社交距離。

北港朝天宮表示，目前仍持續宣導信眾落實自主健康管理，保持社交距離，廟內也有提供酒精，民眾若感到身體不適，務必自行約束戴上口罩，避免與他人飛沫接觸。

今天雲林縣氣溫飆高，雲林縣長張麗善中午至自來水公司西螺淨水站取午時水，她提醒外出民眾要做好防曬、多喝水，以免中暑。且連假開始處處皆人潮，她呼籲大家防疫工作不能懈怠，務必落實防疫新生活運動，保持社交距離，做好自主健康管理，並做好個人衛生防護，及配合各單位實聯制或體溫監測等措施。

劍湖山世界說，結合連假，樂園持續推出優惠活動，連假期間首創健保卡左下角序號對號優惠，對中6、2、5三碼，門票只要99元、對中任2碼299元、對中任1碼只需450元(原價899元)，可暢玩水上樂園及陸上樂園一整天。6月當日壽星免費、當月壽星入園只要200元，並推出端午冰品大集合及餐飲優惠，供遊客清涼消暑。

配合觀光局國民旅遊補助，2001年7月1日以後出生的遊客，暑假期間可天天免費暢玩水陸雙樂園，如觀光局宣布補助活動完畢，優惠活動即會停止。7/1上路的安心旅遊專案，樂園及住宿也有補助方案讓遊客選擇，詳情可至劍湖山世界官網查詢。

今天雲林縣氣溫飆高，縣長張麗善中午至自來水公司西螺淨水站取午時水，提醒外出民眾做好防曬、多喝水，以免中暑。記者陳苡葳／攝影
今天雲林縣氣溫飆高，縣長張麗善中午至自來水公司西螺淨水站取午時水，提醒外出民眾做好防曬、多喝水，以免中暑。記者陳苡葳／攝影
端午連假首日，雲林古坑劍湖山世界湧入大批遊客，飯店住房率也比去年同期成長15%。圖／劍湖山世界提供
端午連假首日，雲林古坑劍湖山世界湧入大批遊客，飯店住房率也比去年同期成長15%。圖／劍湖山世界提供

北港朝天宮 劍湖山世界 張麗善

延伸閱讀

影／南部疫情新變數 黃偉哲：解封照常但時間可能拉長

六福村端午連假湧現出遊人潮 疫情以來最熱絡

疫情爆發後人潮最多 小人國連假首日預計4千人造訪　

端午連假第一天　新北烏來、十分瀑布等地出現人潮

相關新聞

熱爆？台南山區遊客不如預期 「比平常假日還少」

端午連假第一天，台南市白河、玉井山區車流順暢，未見預期人潮，警方說，可能是天氣實在太熱影響遊興，後續仍得觀察。

影／沙灘比基尼美女 馬沙溝濱海遊憩區熱情開幕

「陽光、沙灘、比基尼美女」，在外界期盼下，由雲嘉南濱海國家風景區斥資逾5000萬元打造的台南市馬沙溝濱海遊憩區，今熱鬧開...

嘉縣首座閒置校舍活化成長照據點 預計8月底完工

嘉義縣義竹國小埤前分校廢校後已閒置10多年，嘉義縣政府為活化空間，2月起進行改建工程，預計成為嘉義縣首座以閒置校舍活化作...

端午節連假首日 台南景點遊客不多

端午節連假首日，台南天氣酷熱，多數景點中午前遊客不多，台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧認為可能是許多民眾習慣在端午節上午參香...

斗南車站跨站興建將完工 周邊新增停車位解決交通亂象

斗南火車站目前正在進行跨站車站興建案，但長年以來周邊存在交通亂象，停車位經常一位難求，雲林縣長張麗善多次到場會勘，除預定...

端午連假首日 雲林景點湧現大批出遊民眾

疫情解封，政府鼓勵民眾多從事國內旅遊，此次端午連假更是解封後第一個連續假期，雲林著名景點劍湖山世界湧入大批民眾，北港朝天...

台南市區人車增多 小吃店家：遊客回來約7成

今天端午連假首日，台南市區車流量明顯變多，中西區小吃一級戰區國華街以及安平老街中午陸續湧入不少遊客，不過，有攤商感嘆，人...

端午限定午時水 民眾每年專程至北港龍井取水

民間習俗在端午節上午11時至13時取「午時水」擦洗可驅邪轉運。北港朝天宮旁有300多年的龍井，今天上午11:00開放取用...

南鯤鯓首度辦理端午防疫法會 發送萬包平安鹽

因應疫情，台灣王爺總廟台南北門南鯤鯓代天府結合台灣守護文創，今辦理「庚子年端午防疫消災祈福法會」，儀式結合井仔腳鹽田的日...

莎莎、哈孝遠領路玩嘉義 教你如何體驗「嘉遊金」遊程

嘉義市購物節本月21日起推「來嘉住宿每晚送600」的嘉遊金活動，短短幾天已吸引多達上千旅客來嘉旅遊，透過300元「住宿嘉...

端午節最浪漫早餐 白河蓮田野餐邊賞蓮

端午節連假今展開，台南市政府白河區公所今早在白河蓮花公園辦理蓮田邊的早餐，現場提供參與民眾蓮子創意餐點，可在蓮田邊欣賞田...

雲林數位行銷推展一日生活圈 串起4大商圈

雲林縣政府跨域整合數位行銷推展一日生活圈，輔導斗六火車站周邊店家、太平老街商圈、虎尾魅力商圈及古坑商圈四大場域店家，打造...

熱門新聞

大巨蛋偷裝吸音棉 柯文哲震怒：賭場在哪只有管區不知

許崑源今火化27日告別式 陳其邁捻香

突襲稽查酒店 柯文哲狂電建管處「外行人一看就不對」

好有愛！金門知名牛排館免費請家扶兒童吃牛排

花蓮傳旅宿棄單漲價 旅館公會要求自律擬發不漲價聲明

淡水人口暴增水資中心擴建 每日將可處理近6萬噸汙水

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。