端午連假首日 雲林景點湧現大批出遊民眾

疫情解封，政府鼓勵民眾多從事國內旅遊，此次端午連假更是解封後第一個連續假期，雲林著名景點劍湖山世界湧入大批民眾，北港朝天宮今天也有許多參拜信眾，更有外地人專程來取龍井午時水。劍湖山世界預估遊客人數較平時假日成長1倍以上，飯店住房率也比去年同期成長15%；朝天宮表示，假日參拜人潮在解封後已回流8成，今天端午節，有不少民眾家中須拜拜，預估明天之後人潮會再明顯增加。

劍湖山世界表示，至中午12時止，入園人潮一波接一波，預估增加逾6成遊客。昨天中央流行疫情指揮中心公布，一名在南部念書的日本女生確診新冠肺炎，園方在入園前維持體溫測量及酒精消毒，飯店方面持續設置紅外線自動體溫測量，並加強宣導民眾保持社交距離。

北港朝天宮表示，目前仍持續宣導信眾落實自主健康管理，保持社交距離，廟內也有提供酒精，民眾若感到身體不適，務必自行約束戴上口罩，避免與他人飛沫接觸。

今天雲林縣氣溫飆高，雲林縣長張麗善中午至自來水公司西螺淨水站取午時水，她提醒外出民眾要做好防曬、多喝水，以免中暑。且連假開始處處皆人潮，她呼籲大家防疫工作不能懈怠，務必落實防疫新生活運動，保持社交距離，做好自主健康管理，並做好個人衛生防護，及配合各單位實聯制或體溫監測等措施。

劍湖山世界說，結合連假，樂園持續推出優惠活動，連假期間首創健保卡左下角序號對號優惠，對中6、2、5三碼，門票只要99元、對中任2碼299元、對中任1碼只需450元(原價899元)，可暢玩水上樂園及陸上樂園一整天。6月當日壽星免費、當月壽星入園只要200元，並推出端午冰品大集合及餐飲優惠，供遊客清涼消暑。