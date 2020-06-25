熱爆？台南山區遊客不如預期
端午連假第一天，台南市白河、玉井山區車流順暢，未見預期人潮，警方說，可能是天氣實在太熱影響遊興，後續仍得觀察。
「反比平常假日遊客還少。」白河警分局副分局長李宗憲說，警方這次將轄區台1線省道、市道172線，列為交通疏運重點，每天至少出動30名警力因應；尤其是通往關子嶺風景區的市道172線從白河交流道至關子嶺風景區、175線咖啡公路沿線，警方也繃緊神經，加強取締重機改裝車違規情事。
他指出，從上午8點迄今，沿線停車位約僅停了7至8分滿，也未見車流回堵，可能是當前30多度高溫，嚇跑出遊遊客，且今是端午節連假第一天，可能不少旅遊人潮還沒出現，後續還是要觀察。
玉井警分局交通組長邱士力說，轄區台84線、台3線是交通疏導重點，一早迄今也未見預期車潮，沒有車流回堵，傍晚還是會投入警力因應，讓民眾快樂出遊，平安回家。
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