台南市區人車增多 小吃店家：遊客回來約7成

今天端午連假首日，台南市區車流量明顯變多，中西區小吃一級戰區國華街以及安平老街中午陸續湧入不少遊客，不過，有攤商感嘆，人潮雖然逐漸回流，仍未恢復到新冠肺炎疫情之前，要復甦可能還需要一些時間。

國華街擁有碗粿、當歸鴨、春捲等知名小吃，新冠肺炎疫情期間觀光受創，一名小吃店家說，上月中因國內疫情趨緩，遊客開始回溫，今天的遊客大概已經有回來7成左右。

安平老街一攤商說，以前老街每到假日上午約10時多人潮即湧進，中午人潮擠滿小巷弄，但疫情期間遊客寥寥無幾，雖然現在疫情已經緩和，但因景氣不好加上「之前疫情傷得太重」，人潮還沒恢復到疫情前，估計還需要再一些時間，遊客才會全部回來。