端午限定午時水 民眾每年專程至北港龍井取水

民間習俗在端午節上午11時至13時取「午時水」擦洗可驅邪轉運。北港朝天宮旁有300多年的龍井，今天上午11:00開放取用前，就已有民眾排隊取午時水。

這座北港龍井位在朝天宮旁一家小吃店裡，老闆王清坡表示，龍井水源豐沛、清澈，平時加蓋封閉，信徒有需要時須向媽祖祈求獲准，才會開蓋取水。每年只在端午節午時開蓋讓民眾取水。但今天因雨量較少，水源比往年減少，但仍有許多人專程來取水。

朝天宮表示，朝天宮所在地是一處龍穴，有三口井，媽祖神尊下的一口井現已封閉，正對廟右側小吃店裡的是龍井，左側的虎井則已封井。

地方傳說媽祖神尊下的井是龍喉，龍井、虎井是龍的眼睛，中山路是龍舌，已有300多年歷史。端午節正午的午時水，相傳具有除穢、轉運、解暑熱、去時疫等功效。