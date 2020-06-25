聽新聞
test
0:00 / 0:00
端午限定午時水 民眾每年專程至北港龍井取水
民間習俗在端午節上午11時至13時取「午時水」擦洗可驅邪轉運。北港朝天宮旁有300多年的龍井，今天上午11:00開放取用前，就已有民眾排隊取午時水。
這座北港龍井位在朝天宮旁一家小吃店裡，老闆王清坡表示，龍井水源豐沛、清澈，平時加蓋封閉，信徒有需要時須向媽祖祈求獲准，才會開蓋取水。每年只在端午節午時開蓋讓民眾取水。但今天因雨量較少，水源比往年減少，但仍有許多人專程來取水。
朝天宮表示，朝天宮所在地是一處龍穴，有三口井，媽祖神尊下的一口井現已封閉，正對廟右側小吃店裡的是龍井，左側的虎井則已封井。
地方傳說媽祖神尊下的井是龍喉，龍井、虎井是龍的眼睛，中山路是龍舌，已有300多年歷史。端午節正午的午時水，相傳具有除穢、轉運、解暑熱、去時疫等功效。
今天從古坑來取水的蔡先生說，已經來這取水3年，每次都取一桶回家，分給全家人使用，讓大人小孩擦洗保平安。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言