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南鯤鯓首度辦理端午防疫法會 發送萬包平安鹽
因應疫情，台灣王爺總廟台南北門南鯤鯓代天府結合台灣守護文創，今辦理「庚子年端午防疫消災祈福法會」，儀式結合井仔腳鹽田的日曬鹽與廟方龍泉井午時水，由法師團祈福灑淨，現場免費發送1萬800包平安鹽給鄉親，祈求消災解厄，合境平安。
這項防疫法會也是廟方首度辦理，邀請台南市長黃偉哲、南鯤鯓代天府董事長王連興、總幹事侯賢遜、南鯤鯓顧問團主席侯博明、雲嘉南國家風景區管理處長徐振能等人與會。
法會過程遵照傳統法會進行，因應防疫，全程更採網路直播，吸引廣大信眾觀賞。
由黃偉哲率貴賓暨全國各宮廟代表等，近午在南鯤鯓代天府「龍泉井」舉行取「午時水」，再至凌霄寶殿行「灑淨平安」儀式。經宗教儀式加持過平安祈福鹽，分發給參與單位及全球鯤鯓王聯誼會各宮廟代表，也發放給在場排隊的鄉親。
黃偉哲說，人在做，天在看，台灣防疫成功是國人共同努力結果，但仍不可鬆懈，希望在眾神保佑下，讓台灣更安全。
南鯤鯓代天府總幹事侯賢遜指出，今年與台灣守護文創合作，提供1萬零800包精緻平安鹽發放。廟方與雲嘉南濱海國家風景區管理處，每年秋冬之季，以「鹽＋宗教儀式＋平安福袋」主題元素，舉辦「鯤鯓王平安鹽祭」，其中祭祀祈福用鹽，皆全數採用台灣守護文創免費供應產自井仔腳瓦盤鹽田之天然日曬鹽，配合祈福活動舉行，每年皆吸引數萬信眾熱烈參與，排隊索取平安福袋，帶動宗教文化祈福新風潮，亦為交通部觀光局介紹台灣重要民俗活動行銷。
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