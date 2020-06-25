南鯤鯓首度辦理端午防疫法會 發送萬包平安鹽

因應疫情，台灣王爺總廟台南北門南鯤鯓代天府結合台灣守護文創，今辦理「庚子年端午防疫消災祈福法會」，儀式結合井仔腳鹽田的日曬鹽與廟方龍泉井午時水，由法師團祈福灑淨，現場免費發送1萬800包平安鹽給鄉親，祈求消災解厄，合境平安。

這項防疫法會也是廟方首度辦理，邀請台南市長黃偉哲、南鯤鯓代天府董事長王連興、總幹事侯賢遜、南鯤鯓顧問團主席侯博明、雲嘉南國家風景區管理處長徐振能等人與會。

法會過程遵照傳統法會進行，因應防疫，全程更採網路直播，吸引廣大信眾觀賞。

由黃偉哲率貴賓暨全國各宮廟代表等，近午在南鯤鯓代天府「龍泉井」舉行取「午時水」，再至凌霄寶殿行「灑淨平安」儀式。經宗教儀式加持過平安祈福鹽，分發給參與單位及全球鯤鯓王聯誼會各宮廟代表，也發放給在場排隊的鄉親。

黃偉哲說，人在做，天在看，台灣防疫成功是國人共同努力結果，但仍不可鬆懈，希望在眾神保佑下，讓台灣更安全。