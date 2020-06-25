莎莎、哈孝遠領路玩嘉義 教你如何體驗「嘉遊金」遊程

嘉義市購物節本月21日起推「來嘉住宿每晚送600」的嘉遊金活動，短短幾天已吸引多達上千旅客來嘉旅遊，透過300元「住宿嘉遊金」與300元「購物嘉遊金」，讓民眾花少錢遊遍嘉義市特色景點，也吸引到「食尚玩家」節目拍攝，由主持人莎莎與哈孝遠領路，來體驗嘉遊金的經典遊程，將在6月30日首播。

從入住特約飯店開始，現場馬上取得600元嘉遊金，節目帶大家一起認識消費方式，並挖掘購物節特約店家景點，例如在地小吃「劉里長雞肉飯」用餐，老闆劉宗源說，這次也加入嘉義市購物節特約店家行列，感謝市府舉辦，歡迎民眾持嘉遊金來大口享用嘉義美食。

嘉遊金也可以用在各主題景點、伴手禮店家，莎莎與哈孝遠來到「檜意森活村」，體驗嘉義「木都」的懷舊情調、欣賞木藝藝品，也前往在地指標性名店「福義軒」，購買伴手禮，享用點心下午茶，美睫、美妝和服飾店一樣可以使用嘉遊金折抵消費。

市長黃敏惠表示，端午連假歡迎大家來嘉義市消費，市府為了鼓勵消費，也加碼推出2項購物節好康只要在嘉義市不限任何店家單筆消費滿600元取得發票，於購物節LINE官方帳號登錄發票資訊，就能抽Toyota汽車、Gogoro電動機車等300多項大禮。

第二項好康，只要入住嘉義市購物節特約旅館專案房型，就能拿到600元嘉遊金，300元住宿嘉遊金現抵住宿費，另外三張100元購物嘉遊金可認明張貼「2020嘉義市購物節」識別貼紙之特約店家，折抵消費，深度旅遊就在嘉義市，更多活動可洽「2020嘉義市購物節」臉書。