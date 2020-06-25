端午連續假期 嘉縣警局實施交通疏導措施
嘉義縣警局日前公告，端午連續假期自今天起到28日為期4天，為避免連續假期各風景區周邊路段交通堵塞，雖轄內高速公路段沒有實施高乘載管制，縣警局將針對太平雲梯、阿里山森林遊樂區、高跟鞋教堂等觀光景點，進行交通疏導措施及交通疏運場站規畫。
嘉義縣警局表示，他們將派員針對交流道周邊道路加強巡查，如有車流回堵至平面道路等情況，會立刻疏導上交流道車流行止，或改走替代道路，避免影響平面道路車流通行。
嘉義高鐵站則實施旅客上、下車分流機制，搭乘高鐵旅客由高鐵西路側下車，車輛下客後應馬上駛離，由高鐵站出站旅客，規畫至保鐵五路上車，前往高鐵站載客的車輛，不得在高鐵西路候客，一律至保鐵五路或利用高鐵周邊停車場等候載客。
另外，嘉義林區管理處因應連續假期間前往阿里山森林遊樂區的車潮，及園區內停車空間有限，於台18線90公里至95公里規畫免費接駁車，遊客可將車輛停放在路邊停車格，轉搭接駁車前往遊樂園區大門口，縮短等待入園時間。
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