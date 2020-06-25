快訊

新增1例新冠肺炎境外移入！指揮中心14:00臨時記者會

Segway宣布退役停產：從新潮墜落的「曾經未來發明」

端午連續假期 嘉縣警局實施交通疏導措施

聯合報 / 記者陳玫伶／嘉義縣即時報導
嘉義縣警局因應端午連假車潮，針對觀光景點、交流道實施交通疏導措施。圖／嘉義縣警局提供
嘉義縣警局因應端午連假車潮，針對觀光景點、交流道實施交通疏導措施。圖／嘉義縣警局提供

嘉義縣警局日前公告，端午連續假期自今天起到28日為期4天，為避免連續假期各風景區周邊路段交通堵塞，雖轄內高速公路段沒有實施高乘載管制，縣警局將針對太平雲梯、阿里山森林遊樂區、高跟鞋教堂等觀光景點，進行交通疏導措施及交通疏運場站規畫。

嘉義縣警局表示，他們將派員針對交流道周邊道路加強巡查，如有車流回堵至平面道路等情況，會立刻疏導上交流道車流行止，或改走替代道路，避免影響平面道路車流通行。

嘉義高鐵站則實施旅客上、下車分流機制，搭乘高鐵旅客由高鐵西路側下車，車輛下客後應馬上駛離，由高鐵站出站旅客，規畫至保鐵五路上車，前往高鐵站載客的車輛，不得在高鐵西路候客，一律至保鐵五路或利用高鐵周邊停車場等候載客。

另外，嘉義林區管理處因應連續假期間前往阿里山森林遊樂區的車潮，及園區內停車空間有限，於台18線90公里至95公里規畫免費接駁車，遊客可將車輛停放在路邊停車格，轉搭接駁車前往遊樂園區大門口，縮短等待入園時間。

嘉義縣警局因應端午連假車潮，針對觀光景點、交流道實施交通疏導措施。圖／嘉義縣警局提供
嘉義縣警局因應端午連假車潮，針對觀光景點、交流道實施交通疏導措施。圖／嘉義縣警局提供

高鐵 嘉義 連續假期

延伸閱讀

比立蛋更威！凱道端午午時立999個西瓜

端午防疫假期來臨！「崗山之眼」祭交管 這樣玩最安心

產地無蒜進口量減 端午蒜價高家庭主婦精打細「蒜」

連假首日屏東湧南下車潮 水底寮路段8點實施調撥車道

相關新聞

南市國土計畫 環團、立委質疑輕農重工

時代力量立委陳椒華昨天與環保團體，針對即將送內政部審查的台南市國土計畫草案，質疑有3高3低問題，包括人口高估、產業用地高...

因應疫情 南鯤鯓首度辦理端午防疫法會

因應疫情，台灣王爺總廟台南北門南鯤鯓代天府結合台灣守護文創，今辦理「庚子年端午防疫消災祈福法會」，儀式結合井仔腳鹽田的日...

嘉義市精忠國小畢業生寫時空膠囊 10年後回顧當年夢想

嘉義市精忠國小應屆畢業生搜集桃花心木種子，並附上寫給自己未來希望和夢想的一封信，放進玻璃瓶裡，與同學們相約十年後再打開這...

莎莎、哈孝遠領路玩嘉義 教你如何體驗「嘉遊金」遊程

嘉義市購物節本月21日起推「來嘉住宿每晚送600」的嘉遊金活動，短短幾天已吸引多達上千旅客來嘉旅遊，透過300元「住宿嘉...

端午連續假期 嘉縣警局實施交通疏導措施

嘉義縣警局日前公告，端午連續假期自今天起到28日為期4天，為避免連續假期各風景區周邊路段交通堵塞，雖轄內高速公路段沒有實...

國內接著劑專家穩定度高 林建志將台南技術推向國際

41歲的聯億材料總經理林建志過去曾擔任車燈大廠國外業務、食品原料業務，也曾開店賣咖啡，跨領域的工作經驗練就一身創業的本錢...

端午節最浪漫早餐 白河蓮田野餐邊賞蓮

端午節連假今展開，台南市政府白河區公所今早在白河蓮花公園辦理蓮田邊的早餐，現場提供參與民眾蓮子創意餐點，可在蓮田邊欣賞田...

雲林數位行銷推展一日生活圈 串起4大商圈

雲林縣政府跨域整合數位行銷推展一日生活圈，輔導斗六火車站周邊店家、太平老街商圈、虎尾魅力商圈及古坑商圈四大場域店家，打造...

融合教育 特教生、一般生合辦畫展

嘉義市北園國小今年推融合藝術課程，讓特教生與一般生一同學習，不再侷限特教班，還到文雅國小、蘭潭國中美術班、嘉義女中及嘉義...

南市綠主委：台灣人民沒欠民進黨了

民進黨台南市黨部主委潘新傳昨表示，經過這些年政黨政治發展，台灣人民已沒欠民進黨了，「該還都還了」，目前百姓討厭綠藍惡鬥，...

斜槓人生／交通隊長學薩克斯風 用音樂做公益

嘉義市警局交通隊長簡政哲從警33年，雖然從小沒學過樂器、不懂音樂，卻無法忘情吹薩克斯風的瀟灑、酷帥，5年前忍不住買把薩克...

百攤剩5攤 台南左鎮青果市場苦撐

台南市農產運銷公司左鎮場（整併前的左鎮青果市場）曾經熱鬧景況不輸給玉井青果市場，但在台20省道改道後逐漸沒落，目前雖是芒...

熱門新聞

大巨蛋偷裝吸音棉 柯文哲震怒：賭場在哪只有管區不知

許崑源今火化27日告別式 陳其邁捻香

竹縣議員吳發仁病逝 地方均感震驚不捨

家裡窮到只剩2元 女高中生棄世界十強大學留台顧病母

國1林口A擬增南出右轉匝道 地方籲中央感受塞車苦

新北環保局招考202名環保約雇人員

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。