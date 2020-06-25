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國內接著劑專家穩定度高 林建志將台南技術推向國際

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
聯億材料總經理林建志（左）率領公司研發團隊針對不同客戶需求提供各種客製化的多軸平台機器。記者鄭維真／攝影
聯億材料總經理林建志（左）率領公司研發團隊針對不同客戶需求提供各種客製化的多軸平台機器。記者鄭維真／攝影

41歲的聯億材料總經理林建志過去曾擔任車燈大廠國外業務、食品原料業務，也曾開店賣咖啡，跨領域的工作經驗練就一身創業的本錢，成為國內接著劑專家，甚至替美國知名3C品牌開發機器平台，達到高穩定度的點膠作業，將台南技術成功推向國際。

林建志指出，「多軸平台」運用在生產製造的作業路徑規畫，高速移動、高重複精度是多軸平台在穩定生產中扮演的重要角色，更換零件即能成為焊錫機台設備、自動鎖螺絲設備、塗膠設備等，主要輔助重複作業，以穩定的製程能力及速度讓每一個作業後的品質一致。

他說，因機台精準度高，許多知名大廠都請他們客製點膠機台，包括與美國知名品牌合作，協助手機、電腦等機殼類開發；有些膠種固化時間較短，人員點膠完在組裝時間會有所限制，他們開發出的冷卻系統可延遲膠水反應時間，組裝人員即能在點膠範圍點完後順利組裝上去，確保膠水在組裝前還沒固化。

林建志在2008年取得LOCTITE授權區域代理商，後來開始自行率領公司研發團隊針對不同客戶需求，開發出各種客製化的機器，提供各種類型接著劑、防卡潤滑油脂、手提式UV燈、雙筒式攪拌機、壓力筒、點膠設備等。

林建志表示，7月2日到6日將參加在南紡世貿舉辦的「2020台南自動化機械暨智慧製造展」攤位B512，展示新研發的「多軸平台」自動化設備。另外，他表示，考量部分客戶前期訂單可能不穩定，因此提出租賃機台方式，待訂單穩定想投資設備，可將之前的租金轉成單價扣除金額，也提供分期購買方式，減輕企業負擔。

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