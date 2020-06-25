國內接著劑專家穩定度高 林建志將台南技術推向國際

41歲的聯億材料總經理林建志過去曾擔任車燈大廠國外業務、食品原料業務，也曾開店賣咖啡，跨領域的工作經驗練就一身創業的本錢，成為國內接著劑專家，甚至替美國知名3C品牌開發機器平台，達到高穩定度的點膠作業，將台南技術成功推向國際。

林建志指出，「多軸平台」運用在生產製造的作業路徑規畫，高速移動、高重複精度是多軸平台在穩定生產中扮演的重要角色，更換零件即能成為焊錫機台設備、自動鎖螺絲設備、塗膠設備等，主要輔助重複作業，以穩定的製程能力及速度讓每一個作業後的品質一致。

他說，因機台精準度高，許多知名大廠都請他們客製點膠機台，包括與美國知名品牌合作，協助手機、電腦等機殼類開發；有些膠種固化時間較短，人員點膠完在組裝時間會有所限制，他們開發出的冷卻系統可延遲膠水反應時間，組裝人員即能在點膠範圍點完後順利組裝上去，確保膠水在組裝前還沒固化。

林建志在2008年取得LOCTITE授權區域代理商，後來開始自行率領公司研發團隊針對不同客戶需求，開發出各種客製化的機器，提供各種類型接著劑、防卡潤滑油脂、手提式UV燈、雙筒式攪拌機、壓力筒、點膠設備等。

林建志表示，7月2日到6日將參加在南紡世貿舉辦的「2020台南自動化機械暨智慧製造展」攤位B512，展示新研發的「多軸平台」自動化設備。另外，他表示，考量部分客戶前期訂單可能不穩定，因此提出租賃機台方式，待訂單穩定想投資設備，可將之前的租金轉成單價扣除金額，也提供分期購買方式，減輕企業負擔。